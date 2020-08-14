Під білоруським посольством у Києві пройшла акція протесту
Під білоруським посольством у Києві акція протесту пройшла мирно
Сутичок і затримань під час акції не було
Під час акції на підтримку білоруського народу біля посольства Республіки Білорусь у Києві затриманих не було. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.
На запитання, чи є затримані під час акції під посольством Білорусі в Києві сьогодні, в пресслужбі відповіли: «Ні, немає».
Також в поліції додали, що сутичок у ході акції не було.
13 серпня під посольством Республіки Білорусь у Києві пройшла акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції взяли участь більш ніж сотня людей.
Також стало відомо, що один з активістів кинув фаєр у посольство.
Як раніше повідомляв «Главком», у Білорусі з СІЗО відпускають затриманих.
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