Під білоруським посольством у Києві пройшла акція протесту



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Під білоруським посольством у Києві акція протесту пройшла мирно

Сутичок і затримань під час акції не було

Під час акції на підтримку білоруського народу біля посольства Республіки Білорусь у Києві затриманих не було. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На запитання, чи є затримані під час акції під посольством Білорусі в Києві сьогодні, в пресслужбі відповіли: «Ні, немає».

Також в поліції додали, що сутичок у ході акції не було.

13 серпня під посольством Республіки Білорусь у Києві пройшла акція на підтримку білоруського народу. Організатором значилася Amnesty International Ukraine. В акції взяли участь більш ніж сотня людей.

Також стало відомо, що один з активістів кинув фаєр у посольство.

Як раніше повідомляв «Главком», у Білорусі з СІЗО відпускають затриманих.