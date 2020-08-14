Влада Білорусі відпустить додому одного із затриманих у Мінську українців



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У Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців

Українець заплатить штраф, після чого за сприяння української дипломатичної установи він буде відправлений додому

МЗС України домовилося із владою Білорусі про звільнення одного з українців, затриманих у Мінську під час акцій протесту.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі Hromadske.radio.

Єнін заявив, що МЗС України постійно працює із білоруською владою і наші консули постійно на зв’язку із білоруськими колегами.

Зокрема, 13 серпня були контакти з міністром закордонних справ Білорусі.

«Ми на контакті з білоруською владою і досягли попередньої домовленості, що один із затриманих сплатить штраф і зможе таким чином зняти свої питання з білоруською владою», - заявив Єнін.

За його словами, після цього, за сприяння український дипломатичної установи будуть вжиті заходи щодо якомога швидшого транзиту українця на батьківщину. Дипломат поки не побажав називати будь-яких прізвищ, але зазначив, що українські консули продовжують працювати над вирішенням ситуації із затриманими українцями.

Також він додав, що дуже складно встановлювати місце перебування затриманих, складно отримати можливість для відвідування громадян, «всім нашим громадянам ми будемо надавати правову допомогу».

Нагадаємо, у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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