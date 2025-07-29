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Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія вдарила по навчальному підрозділу Сухопутних військ: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили ракетами по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України
фото з відкритих джерел

Станом на 21:30 підтверджено троє загиблих та 18 поранених військовослужбовців

Сьогодні, 29 липня, російські війська здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, повідомляє «Главком» із посиланням на Сухопутні війська.

Незважаючи на вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу, на жаль, не вдалося. Станом на 21:30 підтверджено троє загиблих та 18 поранених військовослужбовців. На місці інциденту працюють відповідні екстрені служби.

«Командування висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – йдеться у повідомленні Сухопутних військ. 

Для з'ясування всіх обставин і причин трагедії створено спеціальну комісію на чолі з начальником Військової служби правопорядку Збройних Сил України. Також призначено службове розслідування.

У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до відповідальності.

«Командуванням Збройних Сил України та Сухопутних військ вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців під час ракетних та повітряних ударів агресора по полігонах та навчальних центрах», – пишуть у повідомленні.

Раніше ми писали, що російські війська 22 червня завдали ракетного удару по тренувальному полігону механізованої бригади ЗСУ під час занять. Як інформує «Главком», про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

«Ворог завдав ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, нардеп, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Геннадій Касай раніше повідомляв про проведення засідання Оборонного комітету Верховної Ради України  за участі міністра оборони України Рустема Умєрова. Під час цього засідання депутати мали заслухати питання щодо причин трагедії на полігоні Новомосковський у Дніпропетровській області, а також заслухати почути самого Командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

Теги: ЗСУ ракетна атака розслідування

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