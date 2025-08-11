«Найжирніша ціль». Ось чому знищення РЛС «Єнісєй» у Криму є ударом по обороноздатності РФ

Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває

Українські розвідники завдали удару по унікальній російській радіолокаційній станції «Єнісєй» в окупованому Росією українському Криму, спричинивши значних втрат для систем протиповітряної оборони РФ. Чи зможе Росія поповнити цю втрату та які особливості має ця високотехнологічна установка – розбиралися журналісти проєкту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії».

У четвер, 7 серпня, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) заявили про знищення низки радіолокаційних систем РФ у Криму. Відповідне відео було опубліковане у Telegram-каналі відомства.

«Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває – ухиляючись від ракет загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР МО України «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 «БК-16», а також спалили російські: РЛС «Нєбо-СВУ»; РЛС «Подльот К-1»; РЛС 96Л6Е», – йдеться у повідомленні відомства.

Проте наступного дня аналітики українського проєкту «КіберБорошно», проаналізувавши відео ГУР, визначили, що одна з РЛС була іншого типу, ніж спочатку заявили розвідники.

«Ми проаналізували візуальні ознаки об'єкта і можемо сказати, що це найновіша РЛС 98Л6 «Єнісєй», яка є штатним радаром для ЗРК С-500 «Прометей», – написали вони у своєму Telegram-каналі, додавши, що, за їхньою інформацією, в Криму ця радіолокаційна станція також використовується разом із зенітним ракетним комплексом С-400 «Тріумф».

Пізніше в ГУР МОУ підтвердили, що на анексованому півострові справді було уражено РЛС «Єнісєй».

Одна з нових розробок російського ВПК

На озброєння російської армії багатофункціональна радіолокаційна станція «Єнісєй» була прийнята у травні 2021 року, повідомляли російські ЗМІ.

Перші відкриті повідомлення про дослідно-конструкторську роботу «Єнісєй» належать до середини 2010-х років – у річних звітах підприємств зі складу Концерну ВКО «Алмаз-Антей». Згідно з цими документами, 2014-го Ліанозовський електромеханічний завод виконав етапи розробки робочої конструкторської документації.

У квітні 2018 року телеканал «Россия 1» показав репортаж про навчання протиповітряної оборони на полігоні «Ашулук». Там вперше відкрито показали та назвали перспективну РЛС «Єнісєй».

Зовні нова РЛС «Єнісєй» нагадує відому станцію 96Л6Е «Всевисотний виявник» зі складу ЗРК С-400. Вона теж побудована на чотиривісному шасі МЗКТ і має схоже компонування. На вантажній платформі розміщено повноповоротний антеновий пристрій та контейнер з апаратурою.

При цьому дві станції навіть зовні відрізняються одна від одної – використовуються різні антени. «Єнісєй» оснащується активною фазованою антенною решіткою (АФАР).

Зовні АФАР «Єнісєя» схожа на пристрої зі складу 96Л6Е, але є суттєві відмінності. Так, основне полотно антени поділене на дві ділянки різних розмірів, нагорі є додатковий блок невідомого призначення, а нижня частина оснащується не відкритою решітчастою антеною, а закритими блоками. Усе це дозволяє розрізняти РЛС двох сучасних типів.

Багатофункціональна радіолокаційна станція розвідки та цілевказівки 98Л6Е cкріншот із сайту oborona.ru

РЛС «Єнісєй» має високу маневреність. Час згортання/розгортання не перевищує 5 хв.

«Єнісєй» виявляє повітряні об'єкти на висотах понад 100 км (на межі космічного і повітряного простору), на дальностях понад 600 км, стійко їх супроводжує та є універсальним і багатофункціональним засобом для виявлення найрізноманітніших повітряних об'єктів і видачі по них точних цільових вказівок.

Передбачено пасивний режим, у якому РЛС працює за принципом станції радіотехнічної розвідки. У цьому випадку «Єнісєй» приймає та обробляє чужі сигнали, але не видає себе власним випромінюванням. У такому режимі зберігається можливість видачі цілевказівки вогневим засобам ППО.

Про особливості новітньої російської радіолокаційної станції на умовах анонімності Крим.Реалії розповів військовий експерт із Криму, колишній український офіцер, підполковник запасу ЗСУ.

«Єнісєй» має особливість – ця РЛС може переглядати простір у певному секторі, тоді як більшість станцій працюють у круговому режимі. Це дозволяє локатору успішно здійснювати видачу цілевказівок по балістичних ракетах. Тоді як штатний всевисотний виявник 96Л6 зі складу ЗРК С-400 у секторі працювати не може», – розповів експерт.

Також, за словами підполковника запасу ЗСУ, «Єнісєй» добре «бачить» і супроводжує свої запущені зенітні керовані ракети і може точно визначити, чи вражена ціль.

«У відкритих джерелах немає даних, скільки у збройних силах РФ є РЛС «Єнісєй», але заповнити цю втрату буде складно, особливо в умовах санкцій. Це не просто жирна ціль – це найжирніша ціль», – розповів експерт «Крим.Реалії».

У росіян не дуже багато таких систем, зазначив військовий експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

«РЛС – це очі системи, які бачать повітряну ціль, можуть її захопити та передавати точну координату. Тим більше, якщо ми говоримо про РЛС «Єнісєй», яка стоїть на С-500. Там активна фазова решітка. Тобто це досить дороге і технологічне рішення. У росіян небагато таких систем. Я думаю, там певні чиновники в погонах полетять через те, що була втрата такої цілі. Тому що це технологічно цікавий інструмент», – сказав Храпчинський.

Він додав, що зараз Україна активно вибиває російську протиповітряну оборону на території тимчасово окупованого Криму. За його словами, це робиться, зокрема, і для того, щоб результативно завдавати ударів і по території РФ. Оскільки частина безпілотників має летіти на територію Росії через Крим.

«І ще, ця система С-500 може виявляти балістичні ракети. А ворог розуміє та бачить, як ми активно рухаємось у безпілотниках. І розуміє, що час, коли використовуватимуться українські балістичні ракети, дуже скоро буде реалізовано», – додав Храпчинський.

Зі складу «Прометея»

Радіолокаційна станція 98Л6 «Єнісєй» – штатний радар зі складу зенітної ракетної системи (ЗРС) С-500 «Прометей». А «Прометей», своєю чергою, найновіший російський зенітний ракетний комплекс.

ЗРС С-500 почала надходити в російську армію наприкінці 2021 року.

Як заявляє виробник, ЗРК С-500 служить для знищення ракет і космічних апаратів на навколоземних орбітах, може ліквідувати цілі, що летять на гіперзвуку. І тому застосовуються різні типи ракет, зокрема і з ядерною бойовою частиною.

Зенітна ракетна система (ЗРС) С-500 перед виконанням випробувальних бойових стрільб по швидкісній балістичній цілі на полігоні «Капустин Яр», РФ, 2023 рік фото з відкритих джерел

Основне завдання системи – боротьба з бойовим оснащенням балістичних ракет середньої дальності: самостійно можливе перехоплення БРСД з дальністю пуску до 3500 км, а за потреби і міжконтинентальних балістичних ракет на кінцевій ділянці траєкторії, та у певних межах – на середній ділянці. Від цих засобів ураження має забезпечуватися прикриття окремих регіонів, великих міст, промислових об'єктів та пріоритетних стратегічних цілей.

Усе це заявлялось у 2017 році, коли не були готові навіть випробувальні екземпляри С-500.

Росія розробляла С-500 як засіб протидії гіперзвуковій зброї, яка могла б проникнути далі вглиб території противника. За даними Центру міжнародних і стратегічних досліджень, очікується, що ця зброя зможе уразити загрози на відстані 600 кілометрів, тоді як С-300 та С-400 можуть досягати 150 кілометрів і 400 кілометрів відповідно.

Зенітна ракетна система С-500 виконує випробувальні бойові стрільби по швидкісній балістичній цілі на полігоні «Капустин Яр», РФ фото з відкритих джерел

У червні 2024 року голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російська армія розгорнула в Криму новітню ЗРК С-500, додавши, що це випробувальне застосування.

Чи входила уражена в Криму РЛС 98Л6 «Єнісєй» до складу ЗРС С-500 «Прометей» або ж забезпечувала роботу ЗРК С-400, невідомо.

Сергій Коваль, «Крим.Реалії»