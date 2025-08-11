Удар по вокзалу в Запоріжжі: зросла кількість постраждалих

Наслідки удару по автовокзалу в Запоріжжі

Сьогодні за медичною допомогою звернулась поранена жінка

У понеділок, 11 серпня, кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по автовокзалу в Запоріжжі зросла до 21 особи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«Уже 21 постраждалий внаслідок недільної ворожої атаки на Запоріжжя. Сьогодні до медиків звернулася 44-річна жінка. Їй надали необхідну допомогу», – розповів Федоров.

Керівник ОВА відзначив, що постраждала жінка лікуватиметься амбулаторно. Також вранці він розповів, що після вчорашнього цинічного удару окупантів по місту та цивільній інфраструктурі, четверо поранених залишаються у лікарнях.

Одна людина перебуває у тяжкому стані. Лікарі допомагають постраждалим, а комунальні служби ремонтують покрівлі та вікна, понівечені окупантами.

Нагадаємо, ввечері, 10 серпня, окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один з них прийшовся на автовокзал. Внаслідок удару, пошкоджено будівлю.

Також загарбники влучили в університетську клініку. Ще звечора було відомо про постраждалих, які дістали поранень, коли перебували поруч автовокзалу. Громадяни звернулись за медичною допомогою через мінновибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини.

Запоріжжя постійно перебуває під ударами окупантів. Раніше, 9 серпня, унаслідок обстрілів загинули три особи, ще одна зазнала поранення.

А за кілька днів до цього загарбники вгатили авіабомбами по базі відпочинку у Запорізькому районі, внаслідок чого загинули дві людини.