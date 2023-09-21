Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Пошкоджені будівлі промислової зони, є поранені серед працівників
фото з відкритих джерел

Внаслідок влучання виникла пожежа, з якою оперативно впорались співробітники ДСНС

У місті Вишневе Бучанського району Київської області стався приліт російської ракети по заводу Pepsi. Про це повідомив Telegram-канал «Ірпінь | Буча | Гостомель».

Пошкоджені будівлі промислової зони, є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв.

Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото) фото 1
Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото) фото 2

На території заводу після прильоту сталася пожежа. Для ліквідації наслідків прибули співробітники ДСНС.

Кадри наслідків влучання показали місцеві жителі (На відео присутня ненормативна лексика!):

Варто зазначити, що компанія PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжила працювати у РФ після повномасштабного вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Нагадаємо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. 

Читайте також: Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Теги: пожежа завод Ірпінь російська ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір
Над всіма московськими аеропортами закрито повітряний простір
30 серпня, 01:31
У Севастополі прогриміли вибухи
У Севастополі прогриміли вибухи
30 серпня, 04:07
У Брянську пролунали вибухи
У Брянську пролунали вибухи
30 серпня, 23:36
У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести»
Атака безпілотників на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
31 серпня, 00:54
Окупанти скаржаться на атаку безпілотників на Псков
Окупанти скаржаться на атаку безпілотників на Псков
1 вересня, 00:28
В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)
В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)
28 серпня, 17:40
Кремль не може поповнити ракетні запаси, які були в Росії до 2022 року
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
7 вересня, 04:40
На Сумщині в результаті обстрілу пошкоджено чотири приватні житлові будинки
Сили ППО збили ракети на Хмельниччині, південь оговтується від атаки дронів: ситуація в регіонах
18 вересня, 10:39
Відповідні служби виїхали на місце пожежі, повідомив мер Львова
Росіяни атакували Львів: виникла пожежа (оновлено)
19 вересня, 08:08

Події в Україні

Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Росія атакувала ракетами із 10 літаків: Залужний повідомив деталі нічного обстрілу
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
Черкаси: з-під завалів врятовано одну особу (відео)
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
У Рівному є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель
Російська атака у День миру: на Львівщині й у Рівному є влучання, у Черкасах зруйновано готель

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
26K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
19K
Контрнаступ: провал чи успіх?
7928
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
7912
Вибухи гримлять на Хмельниччині
7221
Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту