Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)
Внаслідок влучання виникла пожежа, з якою оперативно впорались співробітники ДСНС
У місті Вишневе Бучанського району Київської області стався приліт російської ракети по заводу Pepsi. Про це повідомив Telegram-канал «Ірпінь | Буча | Гостомель».
Пошкоджені будівлі промислової зони, є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв.
На території заводу після прильоту сталася пожежа. Для ліквідації наслідків прибули співробітники ДСНС.
Кадри наслідків влучання показали місцеві жителі (На відео присутня ненормативна лексика!):
Варто зазначити, що компанія PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжила працювати у РФ після повномасштабного вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни-агресора.
Нагадаємо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.
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