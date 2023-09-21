Під Києвом російська ракета влучила в завод Pepsi (фото)

Внаслідок влучання виникла пожежа, з якою оперативно впорались співробітники ДСНС

У місті Вишневе Бучанського району Київської області стався приліт російської ракети по заводу Pepsi. Про це повідомив Telegram-канал «Ірпінь | Буча | Гостомель».

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Пошкоджені будівлі промислової зони, є поранені серед працівників. Попередньо, без жертв.

На території заводу після прильоту сталася пожежа. Для ліквідації наслідків прибули співробітники ДСНС.

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Кадри наслідків влучання показали місцеві жителі (На відео присутня ненормативна лексика!):

Варто зазначити, що компанія PepsiCo внесена до списку міжнародних спонсорів війни, оскільки продовжила працювати у РФ після повномасштабного вторгнення і сплачувати податки до бюджету країни-агресора.

Нагадаємо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.