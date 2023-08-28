Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)
фото скріншот відео

Постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі

Сьогодні, 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області було підірвано імпровізовану «казарму» підрозділу Росгвардії «Ахмат-1». У результаті інциденту постраждав особовий склад військових РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу Росгвардії ОМОН «Ахмат-1».

Зазначається, що після окупації міста «кадировці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, де раніше знаходилося місцеве відділення одного з українських банків.

Як зазначається, о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. «В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадировців», – пояснили в розвідці.

Також розвідка уточнила, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву «військово-цивільну адміністрацію». Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі під час нарад «керівників» поліції пролунав вибух. Їх атакували  дрони. За даними розвідки, вибух пролунав у кабінеті «начальника поліції» Енергодара, де проходила нарада,

Теги: Запоріжжя пожежа розвідка вибух окупанти інтернет населення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очевидною ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону
Атака дронів на Одещину: зруйновано елеватор та готель (фото)
2 серпня, 10:23
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував низку важливих міжнародних заходів
1 серпня, 22:15
ЗСУ відвойовують території України
Контрнаступ ЗСУ: британська розвідка вказала, де загострилися бої
29 липня, 09:50
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
29 липня, 22:00
Уряд спростив процедури зі встановлення мобільних генеруючих газотурбінних установок
Як Україна захищатиме енергосистему від обстрілів Росії: дані уряду
2 серпня, 08:27
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Генштаб повідомив, як окупанти замітають сліди втрат на Запорізькому напрямку
4 серпня, 19:22
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Дніпрі пролунали вибухи
15 серпня, 04:37
Десантний корабель
Чи можуть росіяни висадитися на одеському узбережжі? Відповідь ЗСУ
11 серпня, 01:44
Потрійна ДТП росіян під Мелітополем
Під Мелітополем російські вантажівки не поділили дорогу і зіштовхнулися з бензовозом (відео)
12 серпня, 23:52

Події в Україні

В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)
В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
Нацполіція розпочала розгляд справи проти міського голови Дніпра Філатова
Влада проведе обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запоріжжя – Верещук
Влада проведе обов'язкову евакуацію дітей із двох районів Запоріжжя – Верещук
Суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького
Суд оголосив у міжнародний розшук журналіста-блогера Муравицького
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
Як Україна «привітала» колаборантів з Днем Незалежності: деталі операції
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: є загиблі
Окупанти обстріляли село на Херсонщині: є загиблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
«Чи підтримуєте ви новий наступ на Київ?» Що тепер відповідають росіяни
19K
28 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Найбільші світові постачальники озброєння почали переносити бізнес до однієї країни
11K
У Кривому Розі прогриміли вибухи
5332
Удар по Полтавщині: жахливі наслідки (фото)
3926
Повітряна тривога в Києві та більшості областей тривала майже годину

Новини

Спроби наступу окупантів на двох напрямках провалилися – Генштаб
Сьогодні, 06:59
Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
26 серпня, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
26 серпня, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту