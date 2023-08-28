В Енергодарі підірвано штаб «кадировців», окупанти проводять евакуацію (відео)

Постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі

Сьогодні, 28 серпня, у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області було підірвано імпровізовану «казарму» підрозділу Росгвардії «Ахмат-1». У результаті інциденту постраждав особовий склад військових РФ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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У результаті операції місцевого руху опору, координованого ГУР МО України, «постраждала» імпровізована «казарма» підрозділу Росгвардії ОМОН «Ахмат-1».

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Зазначається, що після окупації міста «кадировці» захопили і переобладнали для своїх потреб будівлю на вулиці Будівельників, 46, де раніше знаходилося місцеве відділення одного з українських банків.

Як зазначається, о 09:50 за вказаною адресою відбувся вибух. В результаті постраждав особовий склад окупантів та припарковані у дворі автомобілі. «В приміщенні розпочалась пожежа. На місце події прибули пожежні розрахунки та карети швидкої допомоги. Наразі уточнюється інформація щодо кількості вбитих та поранених «кадировців», – пояснили в розвідці.

Також розвідка уточнила, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Після серії вибухів окупанти терміново евакуювали місцеву «військово-цивільну адміністрацію». Наразі в Енергодарі проходять перевірки та обмежено доступ до мережі інтернет.

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Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованому Енергодарі під час нарад «керівників» поліції пролунав вибух. Їх атакували дрони. За даними розвідки, вибух пролунав у кабінеті «начальника поліції» Енергодара, де проходила нарада,