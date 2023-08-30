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У Севастополі прогриміли вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Севастополі прогриміли вибухи
фото: скріншот

Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти

У ніч проти 30 серпня так звана «влада» Севастополя повідомила про вибухи в районі Севастопольської бухти. Про це йдеться у повідомленні так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва.

«У районі Севастопольської бухти за попередньою інформацією сили ППО відбивають атаки ворожих безпілотників з моря», – повідомив Развожаєв.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва. 

Також у ніч проти 30 серпня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакують регіон ракетами. 

 У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни випустили калібри із Чорного моря, які рухаються в напрямку Одеської області. 

До слова, у ніч проти 30 серпня у Брянську пролунали вибухи, після чого  спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ». 

Нагадаємо, у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. 

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Теги: пожежа аеропорт влада росіяни

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