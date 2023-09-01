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Окупанти скаржаться на атаку безпілотників на Псков

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти скаржаться на атаку безпілотників на Псков
фото: скріншот

Крім вибухів, мешканці Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини

У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони. про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Крім вибухів, мешканці Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини. Також пишуть, що це може пояснюватися спробами збити дрони за допомогою стрілецької зброї.

Зазначається, що звуки пострілів чують біля аеродрому та військової частини.

Пізніше Михайло Ведерніков, губернатор Псковської області, повідомив у своєму Telegram, що над мікрорайоном Крєсти, де розташований аеропорт, був зафіксований «одиничний невідомий об'єкт».

«У районі Крєстів спостерігачі однієї з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації», - написав він.

Також він підкреслив, що на землі «ніяких наслідків не виявлено» і пообіцяв поділитися більш докладною інформацією пізніше.

Також у мережі були опубліковані кадри з Пскова, з вибухами та стріляниною по нібито БПЛА.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа. 

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76

Теги: пожежа росія військові аеропорт

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