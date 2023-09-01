Окупанти скаржаться на атаку безпілотників на Псков

Крім вибухів, мешканці Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини

У Пскові (РФ) у ніч на 1 вересня пролунали вибухи, ймовірно, через атаку безпілотників. У місті працюють системи протиповітряної оборони. про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Крім вибухів, мешканці Пскова розповідають у мережі про звуки стрілянини. Також пишуть, що це може пояснюватися спробами збити дрони за допомогою стрілецької зброї.

Зазначається, що звуки пострілів чують біля аеродрому та військової частини.

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Пізніше Михайло Ведерніков, губернатор Псковської області, повідомив у своєму Telegram, що над мікрорайоном Крєсти, де розташований аеропорт, був зафіксований «одиничний невідомий об'єкт».

«У районі Крєстів спостерігачі однієї з постів контролю повітряного простору виявили в небі одиничний невідомий об'єкт. На відео заходи щодо його нейтралізації», - написав він.

Також він підкреслив, що на землі «ніяких наслідків не виявлено» і пообіцяв поділитися більш докладною інформацією пізніше.

Також у мережі були опубліковані кадри з Пскова, з вибухами та стріляниною по нібито БПЛА.

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Нагадаємо, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

За попередніми даними, в атаці на псковський аеропорт брало участь понад 10 безпілотників.

Атака в Пскові, ймовірно, була завдана по Черехінській військовій базі, місці дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.

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Унаслідок атаки безпілотників пошкоджено чотири військові літаки Іл-76.