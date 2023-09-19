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Росіяни атакували Львів: виникла пожежа

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни атакували Львів: виникла пожежа
Відповідні служби виїхали на місце пожежі, повідомив мер Львова
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі

Російська окупаційна армія сьогодні вночі, 19 вересня, атакувала Львів та область дронами. Унаслідок цього виникла пожежа. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Внаслідок удару по території Львова зафіксували загорання на промисловому складі.

«Всі відповідні служби виїхали на місце», – зазначив Садовий.

Також дану інформацію підтвердив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Унаслідок однієї зі сьогоднішніх атак по Львову почалася пожежа на промисловому складі. На цей момент з-під завалів дістали одну жінку. Вона травмована. На складах значна пожежа. На місці працюють всі профільні служби. Повітряна тривога триває! Небезпека нових атак залишається!», – повідомив він.

Раніше в регіоні лунали звуки вибухів. Начальник Львівської обласної військової адміністрації повідомляв про роботу сил протиповітряної оборони.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що у Львівській області є загроза застосування ворогом ударних дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що вибухи сьогодні вночі вже лунали в декількох регіонах України: у Кривому Розі та Харкові, а також на Хмельниччині.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередньою інформацією під ударом центральна частина міста. Пізніше Терехов додав, що є інформація щодо влучання у виробничу зону Холодногірського района міста.

Теги: пожежа Львів обстріл

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