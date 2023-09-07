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Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія страждає від дефіциту шин: чому це йде на користь Україні
Кремль не може поповнити ракетні запаси, які були в Росії до 2022 року
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Сірий імпорт» та контрабанда не можуть повністю покрити потреби російської «оборонки»

Російський оборонно-промисловий комплекс стикається зі зростаючими проблемами дефіциту комплектуючих для високоточного озброєння. Крім того, країна-агресорка не виробляє достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що Росія може виробляти лише «десятки» крилатих ракет «Калібр» та меншу кількість ракет «Іскандер» на місяць, що не дозволяє Кремлю поповнити свої запаси, які були в країні до 2022 року.

Сьогодні РФ зазнає труднощів із придбанням сучасного оптичного обладнання, електроніки, чіпів та схем для випуску ракет. На думку експертів, «сірий імпорт» та контрабанда не можуть повністю покрити потреби російської «оборонки».

Російські джерела також зазначають, що промисловість під санкціями не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин військової техніки, життєво важливої для операцій на передовій, і зазначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки у важких дорожніх умовах.

Раніше російська влада заявляла, що знайдуть вирішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Низька якість і недостатня кількість нових шин все більше обмежуватимуть мобільність росіян восени та взимку.

Ключові висновки ISW:

  • Станом на 6 вересня ЗСУ продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом і в Запорізькій області, і досягли успіхів на півдні.
  • Російські джерела продовжують розмірковувати про нинішню роль і майбутнє звільненого генерала армії Сергія Суровікіна.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні у розмірі 175 млн. доларів під час неоголошеного візиту до Києва 6 вересня.
  • Російські війська 6 вересня вели наступальні дії межі Куп'янськ – Сватове, соціальній та районі Бахмута, і просунулися окремих ділянках.
  • Росіяни продовжують спроби посилити соціальний контроль в окупованих районах України, знищуючи проукраїнські матеріали у захоплених школах.

Раніше розвідка повідомила, скільки ракет залишилось у Росії.

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Теги: росія зброя війна російська ракета

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