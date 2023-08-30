У Брянську пролунали вибухи

Російські ЗМІ заявили, що нібито протиповітряна оборона збила два безпілотники у Брянську, а саме у районі телецентру

Ввечері 30 серпня прогриміли потужні вибухи у російському Брянську. У мережі пишуть, що нібито у місті збили дрони. Про це повідомляють росЗМІ.

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Також жителі російського Курська у соцмережах писали, що чули декілька вибухів.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що нібито протиповітряна оборона збила два безпілотники у Брянську, а саме у районі телецентру.

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Наразі про постраждалих інформації немає.

Раніше повідомлялося, що у середу, 30 серпня, вранці у російському Брянську знову прогриміли вибухи. Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

За його словами, силами ППО міністерства оборони РФ «припинено атаку українських терористів».

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Нагадаємо, у ніч на 30 серпня відбулася масована атака безпілотників на регіони Росії. Так, вибухи прогриміли на аеродромі у Пскові, в Орловській, Брянській, Рязанській, Московській області.

Зокрема, повідомлялося, що російські сили ППО нібито збили три українські безпілотники над Брянською областю.

Відомо, що після вибуху спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки «Кремній ЕЛ».

Також у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому «Хрести» пролунали вибухи, в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.