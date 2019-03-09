Під Луцьком автівка на смерть збила місцевого журналіста



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Автомобіль після ДТП

За попередньою інформацією, журналіст перебігав дорогу у невстановленому місці

Біля Луцька сталася смертельна аварія, у якій загинув 58-річний волинський журналіст Юрій Яцюк.

Про це повідомляє видання «Район».

Трагедія трапилась на трасі Устилуг - Луцьк – Рівне ввечері 8 березня. За інформацією видання, це сталося неподалік рекреаційного комплексу «Рестрапарк».

Водій Volkswagen Passat, 1968 року народження, збив двох пішоходів, які перебігали дорогу в невстановленому місці.

Внаслідок аварії жінка отримала травми, її госпіталізували. Чоловік, яким виявився журналіст, отримав травми, несумісні з життям, та помер на місці.

Нагадаємо, вчора на Київщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб.