Під Луцьком автівка на смерть збила місцевого журналіста
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Автомобіль після ДТП
За попередньою інформацією, журналіст перебігав дорогу у невстановленому місці
Біля Луцька сталася смертельна аварія, у якій загинув 58-річний волинський журналіст Юрій Яцюк.
Про це повідомляє видання «Район».
Трагедія трапилась на трасі Устилуг - Луцьк – Рівне ввечері 8 березня. За інформацією видання, це сталося неподалік рекреаційного комплексу «Рестрапарк».
Водій Volkswagen Passat, 1968 року народження, збив двох пішоходів, які перебігали дорогу в невстановленому місці.
Внаслідок аварії жінка отримала травми, її госпіталізували. Чоловік, яким виявився журналіст, отримав травми, несумісні з життям, та помер на місці.
Нагадаємо, вчора на Київщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб.