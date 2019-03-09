  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Під Луцьком автівка на смерть збила місцевого журналіста

    • Розсилка
    Автомобіль після ДТП - Під Луцьком автівка на смерть збила місцевого журналіста
    Автомобіль після ДТП

    За попередньою інформацією, журналіст перебігав дорогу у невстановленому місці

    Біля Луцька сталася смертельна аварія, у якій загинув 58-річний волинський журналіст Юрій Яцюк.

    Про це повідомляє видання «Район». 

    Трагедія трапилась на трасі Устилуг - Луцьк – Рівне ввечері 8 березня. За інформацією видання, це сталося неподалік рекреаційного комплексу «Рестрапарк». 

    Водій Volkswagen Passat, 1968 року народження, збив двох пішоходів, які перебігали дорогу в невстановленому місці. 

    Внаслідок аварії жінка отримала травми, її госпіталізували. Чоловік, яким виявився журналіст, отримав травми, несумісні з життям, та помер на місці.

    Нагадаємо, вчора на Київщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб.

    Читайте також
    ДТП ЗМІ смерть водій Волинська область Луцьк журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ