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Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля
фото: скрін із відео

Судячи з відео, автомобіль отримав значні пошкодження

У мережі з'явилося відео підірваного у тимчасово окупованому Маріуполі автомобіля.

Судячи з відео, автомобіль отримав значні пошкодження, видно уламки з боку сидіння водія.

Нагадаємо, що автомобіль належав «начальнику» окупаційної поліції Михайлу Москвину. Віж вижив, має легку контузію,  тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

На місці працюють експерти-криміналісти.

Крім того, близько 8:00 ранку «бавовна» сталася у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі. Вибухами пошкоджено відразу декілька будівель, де жили окупанти.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.

Теги: окупанти війна Маріуполь партизани

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