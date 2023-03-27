Підрив автомобіля в Маріуполі: стало відомо про стан топ-окупанта

Московін отримав легку контузію, тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто

Російські загарбники підтвердили вибух автівки одного з командирів росіян у тимчасово окупованому Маріуполі. За даними місцевих Telegram-каналів йдеться про начальника окупаційної поліції Михайла Москвіна.

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Як відомо, інцидент стався о 8-й ранку в районі ринку Бахчиванджі у Приморському районі на проспекті Будівельників.

Пропагандистські Telegram-канали зазначають, що Московін живий і отримав легку контузію, тому, що в момент вибуху він знаходився за кілька метрів від авто.

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Нагадаємо, близько 8:00 ранку «бавовна» сталася у тимчасово захопленому російськими загарбниками Мелітополі на Запоріжжі. Вибухами пошкоджено відразу декілька будівель, де жили окупанти.

До слова, триває 397-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські воїни відбили понад 60 атак противника.