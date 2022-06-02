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    Події в Україні

    Підрив Північно-Кримського каналу: суд заочно арештував російських офіцерів

    Арештовані керували підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині - Підрив Північно-Кримського каналу: суд заочно арештував російських офіцерів
    Арештовані керували підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині
    фото з відкритих джерел

    Через дії арештованих росіян пошкоджено гідроспоруду

    Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг заочно арештував заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

    «За участі прокурорів Херсонської обласної прокуратури Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг обрав заступнику командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командиру 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вони підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що наприкінці лютого 2022 року після вторгнення на територію України російських військ арештовані керували підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

    Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях.

    У результаті пошкодження гідроспоруди значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення зрощування сільгоспземель на території Скадовського, Каховського районів Херсонської області. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

    Раніше повідомлялося, що поліція оголосила підозри 10 окупантам «елітного підрозділу». Саме ці рашисти під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть білизни.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Підрив Північно-Кримського каналу: суд заочно арештував російських офіцерів