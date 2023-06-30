Підвищення тарифів: скільки грошей українці платитимуть за воду

Зростання вартості водопостачання відбудеться у два етапи: перший – 1 липня, другий – 1 вересня

В середньому платіжки за воду зростуть на близько 60 грн

В Україні від 1 липня зростуть тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – таке рішення 29 червня ухвалила НКРЕКП. Про це стало відомо із трансляції засідання Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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Так, комісія ухвалила рішення про підвищення тарифів на воду від 1 липня 2023 року в середньому на 32% (залежно від водоканалу). Зростання вартості водопостачання відбудеться у два етапи: перший – 1 липня, другий – 1 вересня.

«Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості», – повідомив член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

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Наскільки в Києві зростуть тарифи на воду

Тарифи зростуть для 34 підприємств, серед яких зокрема «Київводоканал». Так, у Києві тариф на воду збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ).

Для жителів Києва від 1 липня вартість 1 куб. м води обійдеться загалом у 41,136 грн/м³:

централізоване водопостачання – 22,884 грн/м³ з ПДВ;

централізоване водовідведення – 18,252 грн/м³ з ПДВ.

Витрати сім’ї із трьох осіб, які в середньому за місяць споживають 6,5 м³ холодної води, зростуть на 69,88 грн.

Наскільки зростуть тарифи на воду у містах України

Для жителів Одеси вартість води зросте від 35,15 до 44,86 грн/м³;

Для жителів Вінниці – від 25,62 до 47,75 грн/м³;

Дніпра – від 31,36 до 38,79 грн/м³;

Ужгорода – до 54,57 грн/м³.

Для Херсонської, Миколаївської та Харківської областей тариф на воду не змінюватимуть.

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Зауважимо, що для отримувачів субсидій суми у платіжках не зміняться, адже субсидії будуть перераховані.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) погодила підняття тарифів на послуги водоканалів з 1 липня 2023 року.

До слова, з 30 червня в Україні почали діяти нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу, які майже вдвічі перевищують ціни до підвищення.