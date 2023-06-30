Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні

Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають

Уряд Данії у п'ятницю, 30 червня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси та техніка для розмінування Про це повідомила пресслужба міноборони Данії.

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Уряд виділить на пакет допомоги Україні 1,3 млрд данських крон (170 млн євро). Пакет також включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають.

«Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі», – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений «Український фонд».

Нагадаємо, 26 червня видання Associated Press повідомило, що в Данії почалось навчання українських льотчиків на F-16. На опанування західної техніки піде від 6 до 8 місяців. Також Копенгаген вивчає можливість постачання літаків Україні, а також те, скільки їх можуть передати. Проте згодом Повітряні сили спростували заяву про старт навчання льотчиків у Данії.