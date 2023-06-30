Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні
Пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України
фото з відкритих джерел

Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають

Уряд Данії у п'ятницю, 30 червня, оголосив про новий пакет військової допомоги для України, у який увійдуть ракети протиповітряної оборони, боєприпаси та техніка для розмінування Про це повідомила пресслужба міноборони Данії. 

Уряд виділить на пакет допомоги Україні 1,3 млрд данських крон (170 млн євро). Пакет також включатиме кошти на придбання артилерійських снарядів спільно з ЄС. Повний вміст нового пакета військової допомоги не розкривають. 

«Міжнародна співпраця має вирішальне значення для подальшої підтримки боротьби України за свободу. На жаль, схоже, що війна затягується, і завдяки численним пожертвам ми та наші союзники надсилаємо потужний сигнал, що підтримуємо українців у довгостроковій перспективі», – заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.

Він додав, що пакет допомоги формувався на основі побажань і потреб України, а фінансує його новостворений «Український фонд».

Нагадаємо, 26 червня видання Associated Press повідомило, що в Данії почалось навчання українських льотчиків на F-16. На опанування західної техніки піде від 6 до 8 місяців. Також Копенгаген вивчає можливість постачання літаків Україні, а також те, скільки їх можуть передати. Проте згодом Повітряні сили спростували заяву про старт навчання льотчиків у Данії. 

Теги: Данія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан не вважає Путіна воєнним злочинцем
Орбан відмовляється називати Путіна воєнним злочинцем
27 червня, 14:04
Під час переходу окупантів на першу лінію оборони українські воїни завдали їм вогневого ураження
Сили оборони знищили десантників, які їхали на ротацію до Кліщіївки
21 червня, 09:46
Раміна засуджує українців, що спілкуються російською
Блогерка Раміна обурилася через російськомовних українців за кордоном
19 червня, 09:59
«Дихання по квадрату» – техніка, якою користується співачка
Українська співачка Shadu розповіла, як долає стрес
18 червня, 14:26
Укриття врятувало життя багатьом людям під час удару по Херсону
Обстріл Херсона: двоє загиблих і 25 поранених
17 червня, 08:45
Блінкен пообіцяв Україні новий значний пакет політичної та практичної допомоги
Білий дім назвав фактор, що змусить Путіна піти на переговори
13 червня, 06:15
Обстріл підтопленого Херсона, 8 червня 2023 року
Підрив Каховської ГЕС. Влада терміново звернулася до волонтерів
9 червня, 08:29
Віталій Кім: «Вже навіть ті, хто дуже симпатизував росіянам, зрозуміли, що вони – покидьки»
Віталій Кім: Зараз людям потрібне не заспокійливе, а «озвірин» Інтерв’ю
2 червня, 09:30
Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України
Росія не може приховати втрати: будує комплекси для зберігання тіл
31 травня, 13:50

Політика

Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні
Данія надасть €170 млн на військову допомогу Україні
Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
Розвідка Естонії пояснила, чому бунт «вагнерівців» провалився
«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю
«Я знаю ваші координати». Лукашенко в істериці погрожує світу ядерною зброєю
Росіяни насолоджуються смертями українських дітей (відео)
Росіяни насолоджуються смертями українських дітей (відео)
Російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера» – CNN
Російський генерал Суровікін був секретним членом «Вагнера» – CNN
Кремль збільшив витрати на війну через контрнаступ ЗСУ – британська розвідка
Кремль збільшив витрати на війну через контрнаступ ЗСУ – британська розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
85K
Росія анонсувала підрив Запорізької АЕС
28K
Німеччина змінює правила отримання соціальної допомоги для біженців з України
25K
Ймовірний теракт на ЗАЕС: Буданов повідомив, що можуть підірвати окупанти
22K
Розвідка: Окупанти отримали наказ залишити територію ЗАЕС до 5 липня
13K
Патріарх Кирило розказав, як він надурив спецпосланця Папи Римського
9405
Генштаб повідомив, чим ворог атакував Україну вночі

Новини

ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
Сьогодні, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту