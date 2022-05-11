На Харківщині звільнено від окупантів ще один населений пункт

На Харківському напрямку росіяни перейшли до оборони

У середу, 11 травня, українські військові в ходу успішних бойових дій звільнили від російський окупантів населений пункт Питомник Харківської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Сьогодні на Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив.

«Підрозділи окупантів перейшли до оборони з метою уповільнення темпу наступу наших військ. В ході успішних дій підрозділів Збройних сил України звільнено населений пункт Питомник Харківської області», – поінформував Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, 10 травня на Харківщині було звільнено населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

Як повідомлялося, на Слобожанському напрямку ворог діє угрупованням, що складається з окремих підрозділів 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ у напрямку державного кордону України, здійснюють ведення розвідки підрозділів Сил оборони на північ та північний-схід від міста Харків.

Нагадаємо, ЗСУ зірвали плани противника захопити шість міст України.