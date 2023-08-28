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Плани окупантів та виробництво снарядів. Зеленський звернувся до українців (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Плани окупантів та виробництво снарядів. Зеленський звернувся до українців (відео)
фото: Офіс президента

Учасники Ставки сьогодні обговорили ситуацію на Купʼянському напрямку

Президент України Володимир Зеленський сьогодні під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заслухав кілька доповідей урядовців та військових щодо укріплення прикордонних регіонів. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні був довгий і змістовний день нарад і зустрічей. Головне, звісно, Ставка. І про те, що робимо зараз, і про те, до чого маємо бути готові. Перше – передова. Передусім Купʼянський напрямок, ключові точки Донеччини – Бахмут, Авдіївка, Марʼїнка, південні напрямки, зокрема, Оріхівський. Доповіді генералів Залужного, Сирського, Тарнавського. Доповідь очільника ГУР щодо планів окупантів. Відповімо на їхні наміри. Обов’язково. І так, як вони не очікують», – йдеться в повідомленні.

Була окрема нарада щодо українського виробництва зброї.

«Мінстратегпром, «Укроборонпром», керівники вітчизняних виробництв. Гармати, які зроблені в Україні. Снаряди, які зроблені в Україні. Дрони, ракети, бронетехніка. Максимально збільшуємо обсяги виробництва. Україна це може. Фінансування є. Наша «оборонка» даватиме більший результат», – додав він.

Глава держави також дав два завдання на наступну Ставку. Перше: звіт щодо підготовки до зими. Різні аспекти, зокрема безпекові. Друге: програма підготовки до застосування нових бойових літаків.

«Політично вже все зроблено. Домовленості є. Ключове тепер – це якісно та швидко підготувати інфраструктуру. І це вже військове завдання. І ще одне. Була доповідь правоохоронців щодо перевірки роботи військово-лікарських комісій по всій країні. Виносимо це питання на РНБО – звіт та рішення представимо суспільству. Я дякую всім, хто працює заради України! Слава кожному нашому воїну! Слава Україні!», – завершив звернення Зеленський.

Нагадаємо, триває 551-ша доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби ворог завдав вісім ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Володимир Зеленський

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