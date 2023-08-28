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Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві СБУ
фото: пресслужба СБУ

Управління СБУ в Запорізькій області очолить Пелін Олександр

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду начальника Служби безпеки України в Запорізькій області Олександра Пеліна. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Раніше повідомлялося, що 6 березня 2023 року, президент України звільнив з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області Бориса Безрукого. При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ – Олега Храмова.

Нагадаємо, у Києві у своєму кабінеті знайдено мертвим полковника Служби безпеки України. 

Теги: Володимир Зеленський президент СБУ кадрові зміни

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