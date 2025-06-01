Племінниця засновника цирку «Кобзов» трагічно загинула, зірвавшись із висоти

Вероніка Кобзова була відома своїми унікальними повітряними трюками та численними виступами

Українська акробатка та племінниця засновника цирку «Кобзов» – Вероніка Кобзова – трагічно загинула під час виконання трюку. Вона зірвалася з висоти 15 метрів. Як інформує «Главком», про це повідомив Микола Кобзов у своєму Facebook.

«Сьогодні через трагічну випадковість загинула моя племінниця Вероніка Кобзова. Молода, вродлива, успішна і таке горе. Вероніка, завжди пам’ятатимемо. Люблю тебе. Сумуємо всією родиною», – написав він.

Микола Кобзов не розголошує подробиць трагедії. За його словами, Вероніка зірвалася з 15-метрової висоти.

Вероніка Кобзова з раннього віку захоплювалася цирковим мистецтвом і розпочала свою кар’єру в цирку «Кобзов» у віці 12 років. Згодом вона працювала у таких престижних колективах, як Cirque du Soleil та Circus Roncalli. Її виступи відзначалися високою технічною майстерністю та артистизмом.

Крім того, Вероніка мала досвід роботи в Азії, зокрема в Китаї, де виконувала повітряні трюки в рамках циркових виступів. Вона також викладала йогу та стретчинг у Таїланді, де проживала протягом трьох років.

Нагадаємо, у Запорізькому цирку стався нещасний випадок. Під час виступу акробати зірвалися із п'ятиметрової висоти.

Раніше Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України».

До слова, в Угорщині актори випали з балкону під час вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з театрів.