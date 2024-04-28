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У Запоріжжі неповнолітні акробати цирку зірвались з висоти під час виступу: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Запоріжжі неповнолітні акробати цирку зірвались з висоти під час виступу: подробиці
Акробати зірвалися з висоти під час виступу
фото з відкритих джерел

Діти перебувають у реанімації

Правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку в Запорізькому державному цирку. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Ситуація сталася під час виконання гімнастичного номеру. Двоє гімнастів – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина – зірвалися з триметрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Досудове розслідування ще триває.

У Запоріжжі неповнолітні акробати цирку зірвались з висоти під час виступу: подробиці фото 1

У коментарі «Суспільному» директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко повідомив наступне.

«Діти у свідомості. Перебувають у реанімації, але ми помістили їх туди про всяк випадок. У дівчинки струс мозку. Вона скаржиться на головний біль. У хлопчика перелам двох стоп. Пошкоджень внутрішніх органів немає», – повідомив директор лікарні.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок. 

Нагадаємо, Мінкульт додав до списку підприємств, які вважаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності населення під час мобілізації, «Пересувний цирк України». 

Ростислав Карандєєв, в.о. міністра культури та інформаційної політики, заявив, що хейт навколо теми бронювання працівників сфери культури та медіа – це звичайна неповага до людей сфери, які чесно і якісно роблять свою роботу, примітивна оцінка їх суспільного значення, як і значення культури в країні, що воює.  

До слова, в Угорщині актори випали з балкону під час вистави «Ромео і Джульєтта», яка відбувалася в одному з театрів.

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Теги: Мінкульт розслідування населення Ростислав Карандєєв

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