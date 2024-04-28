У Запоріжжі неповнолітні акробати цирку зірвались з висоти під час виступу: подробиці

Акробати зірвалися з висоти під час виступу

Діти перебувають у реанімації

Правоохоронці встановлюють обставини нещасного випадку в Запорізькому державному цирку. Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Запорізькій області.

Ситуація сталася під час виконання гімнастичного номеру. Двоє гімнастів – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина – зірвалися з триметрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає.

Досудове розслідування ще триває.

У коментарі «Суспільному» директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко повідомив наступне.

«Діти у свідомості. Перебувають у реанімації, але ми помістили їх туди про всяк випадок. У дівчинки струс мозку. Вона скаржиться на головний біль. У хлопчика перелам двох стоп. Пошкоджень внутрішніх органів немає», – повідомив директор лікарні.

Наразі більше подробиць немає, невідомо, чому стався нещасний випадок.

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