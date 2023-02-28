Частину енергоблоків українських АЕС переведено на американське паливо

Перехід енергоблоків українських АЕС на паливо Westinghouse забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії

Україна перевела кілька енергоблоків українських атомних електростанцій на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB. Про це повідомляє «Енергоатом».

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«Сім енергоблоків українських атомних електростанцій, єдиним оператором яких є ДП «НАЕК «Енергоатом», повністю переведені на паливо американської Westinghouse Electric Sweden AB, яка є багаторічним надійним партнером компанії. Перехід енергоблоків українських АЕС на паливо Westinghouse забезпечить повну незалежність атомної енергетики України від Росії», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2024 року цим паливом мають забезпечуватися всі 15 енергоблоків вітчизняних АЕС. Завдяки такому переходу атомна енергетика України набуде остаточної незалежності від Російської Федерації.

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«Та на цьому не зупиняємося. Енергоатом спільно з Westinghouse працює над створенням «внутрішнього» виробництва ядерного палива (ЯП) із застосуванням технології цієї компанії – у нас, в Україні. І це не лише посилить безпеку постачань ЯП на вітчизняні АЕС, а й сприятиме вдосконаленню палива та збільшенню його енерговиділення», – додали в «Енергоатомі».

Оператор зазначає, що чимало кроків у цьому напрямі вже зроблено. Так, в листопаді 2022 року ДП «НАЕК «Енергоатом» наказом Міненерго був призначений оператором майбутньої ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок для реакторів АЕС, а в грудні Компанія розробила та погодила дорожню карту проєкту будівництва технологічного комплексу, де ці збірки вироблятимуться.

Раніше аналітики ISW припустили, що РФ може почати удари, щоб вивести з ладу українські АЕС.