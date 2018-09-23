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    Події в Україні

    Погода на неділю: дощі з грозами і температура до +28

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    Погода на неділю: дощі з грозами і температура до +28

    У Києві сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень 15-17 градусів

    У неділю, 23 вересня, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозами.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Зазначається, що на заході України дощі очікуються в Тернопільській, Рівненській і Волинській областях, середня температура повітря вдень +16...+19 градусів. На сході України пройдуть сильні дощі з грозами, температура повітря вдень 21-24 градуси тепла. А в Луганській області стовпчики термометра покажуть +28 градусів.

    В центральному регіоні країни також очікуються грозові дощі, денна температура повітря 16-20 градусів вище нуля. 

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    На півночі України синоптики прогнозують випадіння опадів у вигляді дощу, температура повітря вдень +15...+18 градусів. Дощі також пройдуть на півдні країни, тут денна температура повітря 19-22 градуси вище нуля.

    У Києві в цей день очікуються дощі, температура повітря вдень 15-17 градусів.

    Напередодні синоптики повідомили, в Україну завітала справжня осінь з прохолодним вітром та дощами.

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