Погода на неділю: дощі з грозами і температура до +28



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У Києві сьогодні очікуються дощі, температура повітря вдень 15-17 градусів

У неділю, 23 вересня, на більшій частині території України пройдуть дощі, місцями з грозами.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що на заході України дощі очікуються в Тернопільській, Рівненській і Волинській областях, середня температура повітря вдень +16...+19 градусів. На сході України пройдуть сильні дощі з грозами, температура повітря вдень 21-24 градуси тепла. А в Луганській області стовпчики термометра покажуть +28 градусів.

В центральному регіоні країни також очікуються грозові дощі, денна температура повітря 16-20 градусів вище нуля.

На півночі України синоптики прогнозують випадіння опадів у вигляді дощу, температура повітря вдень +15...+18 градусів. Дощі також пройдуть на півдні країни, тут денна температура повітря 19-22 градуси вище нуля.

У Києві в цей день очікуються дощі, температура повітря вдень 15-17 градусів.

Напередодні синоптики повідомили, в Україну завітала справжня осінь з прохолодним вітром та дощами.