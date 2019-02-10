Погода на неділю: в Україні без опадів, на заході повітря прогріється до +7



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У західних областях очікується весняна погода

У Києві без опадів, температура повітря до +3 градусів

В Україні в неділю, 10 лютого, буде без опадів, у західних областях очікується весняна погода - буде сонячно, температура повітря підніметься до + 7 градусів вдень.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі країни температура повітря вдень буде +1...+3 градуси, а вночі -5...-8. У західних областях вдень очікується 4...7 градусів тепла, а вночі -+1...2. На сході України вдень синоптики прогнозують 0...+4 градусів, а вночі -1...-6. На півдні очікується вдень 2...5 градусів, а вночі 0...-4. У центральній частині країни синоптики прогнозують вдень 2...+4 градуси, а вночі -3...-7.

У Києві сьогодні опадів не очікується. Температура повітря вдень буде +1...+3 градуси, а вночі -6...-8.

Нагадаємо, у Херсонській області розцвіли підсніжники і крокуси.