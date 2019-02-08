Погода на п’ятницю: в Україні буде сухо, але туманно



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В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман

У Києві в п'ятницю температура вдень буде близько 0°

Синоптики не прогнозують в Україні на п’ятницю опади, проте попереджають, що вночі та вранці можливий туман, температура вночі 4-9°, вдень близько 0°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«Без опадів. В Україні, крім західних областей, вночі та вранці місцями туман; на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південний (у східній та південній частині - східний), 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на крайньому заході та півдні країни 1-6° морозу, вдень близько 0°, у західних областях 3-7° тепла. В Криму: хмарно, невеликі опади; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла», - йдеться у повідомленні.

У Києві у п'ятницю опади не прогнозуються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

На Київщині також без опадів. Вночі та вранці місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.

Раніше синоптик розповіла, що в п'ятницю, а також у найближчі вихідні, в Україні очікується істотна зміна погодних умов