Погода на вівторок: грози і град на заході, на решті території - спека



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На Правобережжі сьогодні пориви вітру 15-20 м/с

У Києві 28 травня опадів не очікується, температура вдень 26-28°

Сьогодні в західних областях України очікуються грози, подекуди град, на Правобережжі пориви вітру 15-20 м/с.

Про це йдеться у прогнозу Укргідрометцентру.

Зазначається, що на решті території України сьогодні буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві 28 травня опадів не очікується, Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура у столиці вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Раніше синоптики зробили прогноз на перші дні літа.