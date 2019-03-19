  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Погода на вівторок: у більшості областей України очікуються дощі

    • Розсилка
    Погода на вівторок: у більшості областей України очікуються дощі

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень помірний дощ

    В Україні у вівторок, 19 березня, у більшості областей очікуються дощі, температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 6-11°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «19 березня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень на Київщині, Чернігівщині та Сумщині помірний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла», - зазначається у повідомленні.

    Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с.

    conte

    У Києві та Київській області 19 березня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

    Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

    Нагадаємо, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ