Погода на вівторок: у більшості областей України очікуються дощі



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У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, вдень помірний дощ

В Україні у вівторок, 19 березня, у більшості областей очікуються дощі, температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«19 березня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, невеликий дощ, вночі в Карпатах, вдень на Київщині, Чернігівщині та Сумщині помірний дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. На решті території мінлива хмарність, без опадів; температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 12-17° тепла», - зазначається у повідомленні.

Вітер в Україні південно-західний та західний, 7-12 м/с.

У Києві та Київській області 19 березня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі у столиці 4-6° тепла, вдень 7-9° тепла; по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла.

Нагадаємо, українські синоптики прогнозують до +28 у квітні.