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    Події в Україні

    Погода в Україні на 19 квітня: в окремих областях очікуються дощі та вітер

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    Погода в Україні на 19 квітня: в окремих областях очікуються дощі та вітер

    У Києві та області у п'ятницю невеликий дощ

    В Україні у п'ятницю місцями невеликий дощ пройде у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, на решті території мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім більшості північних і Одеської областей, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних, Сумській, Запорізькій областях сильні заморозки у повітрі 0-3°; вдень 10-15° тепла, на Закарпатті до 20°, в Карпатах 3-8° тепла», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві та області у п'ятницю невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°, на Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

    Напередодні синоптики попередили про заморозки «помаранчевого» рівня.

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