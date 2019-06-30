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    Події в Україні

    Погода на неділю: дощі пройдуть лише на сході України, температура до +30

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    У неділю найтепліше буде на заході України - Погода на неділю: дощі пройдуть лише на сході України, температура до +30
    У неділю найтепліше буде на заході України

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +24 до +26

    В Україні у неділю, 30 червня, на сході країни очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - там температура повітря підніметься до +30 градусів.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    На півночі температура повітря опуститься до 23...25 градусів тепла, а вночі до 11...13. На заході вдень синоптики прогнозують 28...30 градусів, а вночі 12...14. На сході вдень очікується 22...24 градуси тепла, а вночі 11...13.

    На півдні температура повітря вдень буде 24...26 градусів тепла, а вночі 11...13. У центральних областях України, вдень синоптики прогнозують 23...25 градусів тепла, а вночі 11...13. 

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    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +24 до +26 та від +12 до +14 вночі.

    Нагадаємо, 1 липня спека в Україні відновиться

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