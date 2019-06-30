Погода на неділю: дощі пройдуть лише на сході України, температура до +30



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю найтепліше буде на заході України

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +24 до +26

В Україні у неділю, 30 червня, на сході країни очікуються дощі. Найтепліше буде на заході - там температура повітря підніметься до +30 градусів.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

На півночі температура повітря опуститься до 23...25 градусів тепла, а вночі до 11...13. На заході вдень синоптики прогнозують 28...30 градусів, а вночі 12...14. На сході вдень очікується 22...24 градуси тепла, а вночі 11...13.

На півдні температура повітря вдень буде 24...26 градусів тепла, а вночі 11...13. У центральних областях України, вдень синоптики прогнозують 23...25 градусів тепла, а вночі 11...13.

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень від +24 до +26 та від +12 до +14 вночі.

Нагадаємо, 1 липня спека в Україні відновиться