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    Суспільство

    Завтра в Україні буде тепло, сухо і комфортно

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    У столиці 30 червня погода також не принесе суттєвих опадів - Завтра в Україні буде тепло, сухо і комфортно
    У столиці 30 червня погода також не принесе суттєвих опадів

    Температура повітря підніматиметься до +26 градусів

    В Україні останній день червня буде теплим та переважно без опадів. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    За прогнозом Діденко, завтра, 30 червня, очікується комфортна погода, вдень температура повітря коливатиметься в межах +22…+26. На заході стовпчики термометрів піднімуться до +29, на сході температура коливатиметься від +21 до +24.

    Також Діденко зазначила, що у східних та деяких центральних областях імовірні невеликі дощі. В усіх інших регіонах - опадів не очікується, однак буде хмарно.

    У столиці 30 червня погода також не принесе суттєвих опадів. Вдень температура у Києві коливатиметься від +24 до +26, вночі від +15 до +18.

    Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться спекотна погода. За словами синоптика, спека в Україну повернеться вже в перший день липня.

    «1-го липня спека відновиться, готуйтеся хекати і стогнати, 2-го липня спека ще потриває, але вже з нюансами. А 3-го липня знову стане значно свіжіше. Яке цікаве в нас синоптичне життя!», -

    За даними Укргідрометцентру, погода в Україні 29 червня буде переважно сонячною, лише у східних та північних областях - дощі та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +27, а вночі від +9 до +17.

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