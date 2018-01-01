Погрози та побиття: поліцію особливого призначення назвали новим «Беркутом»

Хамство, лайка, фізичний тиск: так правоохоронці поспілкувалися із громадянами.

Відео, на якому активіст розпитує поліцейських, чому ті без жетонів, розлетілось соцмережами. Сталося це під судом, де розглядали справу Геннадія Труханова. Інцидент, який викликав резонанс, стався біля суду, де вирішували питання відсторонення з посади мера Одеси Геннадія Труханова. Правоохоронці не пускали людей на суд вільними



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Фото: Главком Поліція особливого призначення. На логотипі той самий беркут

Хамство, лайка, фізичний тиск: так правоохоронці поспілкувалися із громадянами.

Відео, на якому активіст розпитує поліцейських, чому ті без жетонів, розлетілось соцмережами. Сталося це під судом, де розглядали справу Геннадія Труханова.

Інцидент, який викликав резонанс, стався біля суду, де вирішували питання відсторонення з посади мера Одеси Геннадія Труханова. Правоохоронці не пускали людей на суд вільними слухачами, розповідають активісти.

«Коли довелося таки деякій частині активістів прорватися на засідання, ми виявили, що в залі були виключно люди з команди Труханова», – розповів громадський активіст Олег Слабоспицький.

На попередньому суді Труханова спецпризначенці не пустили на суд і побили екс-бійців «Донбасу».

«Нацгвардія, поліція просто стояли дивилися, знімали на камери, деякі сміялись, тобто для них це було абсолютно нелогічно, що треба втрутитись в ситуацію», – згадує Олег Слабоспицький.

Автор скандального відео екс-боєць «Азову» каже, підійшов до поліції саме тому, що в них не було ідентифікуючих жетонів. Закон про те, що всі поліцейські мають носити жетони на одязі, парламентарі ухвалили 2 роки тому, аби не повторилась ситуація з побиттям студентів 4 роки тому. Без ідентифікації знайти винних неможливо.

«Я просто хотів поцікавитись, чому у цих людей нема знаків ідентифікації, а на касках стерті цифри. Він мені почав погрожувати, забороняти вести зйомку, хоч вона велась у публічному місці», – заявив автор скандального відео Данило Яковлєв.

На порядку денному минулого тижня в парламенті був законопроект, який запроваджує дисциплінарну відповідальність поліції за відсутність нагрудного жетона. Розглянути його можуть вже з понеділка.

Джерело: 24 канал