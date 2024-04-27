Ракета РФ впала за 15 км від польського кордону, прем’єр Туск відреагував

Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького

У ніч проти 27 квітня одна з ракет, якими РФ завдавала ударів по Україні, впала за 15 км від кордону з Польщею. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у Мережі Х.

«На Львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них – за 15 км від нашого кордону», – ідеться у повідомленні політика.

Крім того, Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії «Право і справедливість», за його «антиєвропейську стратегію»

«У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?», – наголосив чинний прем'єр Польщі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До того ж ворог уночі атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.