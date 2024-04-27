Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ракета РФ впала за 15 км від польського кордону, прем’єр Туск відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ракета РФ впала за 15 км від польського кордону, прем’єр Туск відреагував
Туск також згадав атаку на Львівщину
фото з відкритих джерел

Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького

У ніч проти 27 квітня одна з ракет, якими РФ завдавала ударів по Україні, впала за 15 км від кордону з Польщею. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив у Мережі Х.

«На Львівський район сьогодні впали десятки бомб і ракет. Одна з них – за 15 км від нашого кордону», – ідеться у повідомленні політика.

Крім того, Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії «Право і справедливість», за його «антиєвропейську стратегію»

«У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? І те, і те?», – наголосив чинний прем'єр Польщі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До того ж ворог уночі атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.

Читайте також: Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
Теги: міністр партії політика Дональд Туск зрада пожежа Польща повітря ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецслужби країни-агресорки завербували громадянина Польщі для допомоги у плануванні замаху на Зеленського
Туск прокоментував затримання поляка, який готував замах на Зеленського
19 квiтня, 12:51
Туск: Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб Єврокомісія затримала цей флот
Туск: «Тіньовий флот» Путіна у Балтійському морі треба нейтралізувати
16 квiтня, 10:20
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловився щодо війни в Україні
Туск заявив, що ситуація на фронті в Україні критична
19 квiтня, 04:08

Соціум

Ракета РФ впала за 15 км від польського кордону, прем’єр Туск відреагував
Ракета РФ впала за 15 км від польського кордону, прем’єр Туск відреагував
Учені знайшли причину смертоносної зливи в ОАЕ
Учені знайшли причину смертоносної зливи в ОАЕ
Повінь дісталася до Москви
Повінь дісталася до Москви
Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи
Вибухова ніч у РФ: уражено військовий аеродром і два нафтопереробні заводи
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)
Руйнівний торнадо охопив одразу кілька штатів США (відео)
Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 
Польща вночі двічі піднімала в повітря військову авіацію 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Працівники заводу «Укроборонпрому» грабували своє підприємство: виносили озброєння
19K
Молитовний сніданок в Ужгороді завершився скандалом: українські церкви проігнорували захід
14K
Залужний уперше за довгий час засвітився на фото
9104
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8226
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
8035
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua