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Кікбоксер з РФ поскаржився на погане ставлення у Харкові та латвійських націоналістів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Кікбоксер з РФ поскаржився на погане ставлення у Харкові та латвійських націоналістів
Глухов поплакався, як йому було складно жити в Латвії

Глухов: Нам із дружиною було важко в Європі, де сильна русофобія

44-річний російський кікбоксер Костянтин Глухов розповів, що мешкав у Харкові шість років, але після початку повномасштабного вторгнення до нього з'явилися питання через розмову російською мовою.

Раніше він мав паспорт громадянина Латвії, але неодноразово заявляв в інтерв'ю, що вважає себе росіянином і не відкидає можливості зміни громадянства. У березні Глухов повідомив про набуття у РФ статусу репатріанта.

«Я у Харкові мешкав шість років, ще до початку СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – ред.). Агресії не було, але щойно розпочалася СВО… Яскравий приклад – коли закрили магазини, треба було стояти у великих чергах. Ми вийшли з дружиною, я стою на вулиці. Я з кимось російською перекинувся словами. І хтось ззаду сказав: «Ти що моск*ль? Так добре говориш російською», – розповів російським пропагандистам Глухов.

Також він поплакався, як йому було складно жити в Латвії.

«Нам із дружиною було важко в Європі, де сильна русофобія, там про росіян говорять чи погано, чи ніяк. Усіх змушують латиською мовою говорити, місцеві націоналісти…», – згадує Глухов.

Також він зазначив, що поважає бійця ММА Володимира Мінєєва, який бере участь в бойових діях на боці російського агресора. Себе ж Глухов називає російським патріотом.

Теги: пропаганда війна росія Харків

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