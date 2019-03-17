Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)



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Представлені страви є практично традиційними

Панкейки бурякові, яблука каркаде, чай масала невдовзі з’являться у шкільних їдальнях замість звичних борщів, картопляного пюре та каш. У Полтавському вищому професійному училищі імені А.О.Чепіги вже випробовують нове шкільне меню, створене за «Збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах», розробленим шеф-кухар Євгеном Клопотенком. Про це пишуть «Новини Полтавщини».

«Євген Клопотенко презентує у цьому збірнику страви, які є практично традиційними, але з деякими доповненнями. Приміром, різні насіння гарбуза, соняшника використовуються для оздоблення каш і збагачення вітамінами салатів. Але продукти всі є не екзотичні, вони вирощуються в нашому регіоні, є доступними. Проте приготування, оформлення трішки відрізняється. Окрім цього, страви мають бути привабливими для дітей», – розповіла викладач училища Галина Фіщук.

Збірник вже отримав Висновок від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Проте ще чекає на затвердження і гриф від Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.