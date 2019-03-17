  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)

    • Розсилка
    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)

    Представлені страви є практично традиційними

    Панкейки бурякові, яблука каркаде, чай масала невдовзі з’являться у шкільних їдальнях замість звичних борщів, картопляного пюре та каш. У Полтавському вищому професійному училищі імені А.О.Чепіги вже випробовують нове шкільне меню, створене за «Збірником рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах», розробленим шеф-кухар Євгеном Клопотенком. Про це пишуть «Новини Полтавщини».

    «Євген Клопотенко презентує у цьому збірнику страви, які є практично традиційними, але з деякими доповненнями. Приміром, різні насіння гарбуза, соняшника використовуються для оздоблення каш і збагачення вітамінами салатів. Але продукти всі є не екзотичні, вони вирощуються в нашому регіоні, є доступними. Проте приготування, оформлення трішки відрізняється. Окрім цього, страви мають бути привабливими для дітей», – розповіла викладач училища Галина Фіщук.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)
    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)
    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)
    Полтавське училище випробовує нове шкільне меню від Євгена Клопотенка (фото)

    Збірник вже отримав Висновок від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Проте ще чекає на затвердження і гриф від Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України.

    продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ