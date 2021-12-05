Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Міжнародного дня волонтера

Відзнаки отримали як українці, так і іноземці

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистосях з нагоди Міжнародного дня волонтера на території музейного комплексу «Мистецький Арсенал». Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Він вручив державні нагороди за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, активну благодійну і гуманістичну діяльність, йдеться на сайті Офісу президента.

Орденом III ступеня «За заслуги» нагородили:

Джіка Гжегожа – Почесного консула України в місті Вроцлав, Республіка Польща

Калюжного Володимира Леонідовича – голову громадської організації «Ветерани АТО Лиманщини», Одеська область

Логгінова Тараса Владиславовича – волонтера, командира загону Національного комітету Товариства Червоного Хреста України, м.Київ

Паламаря Володимира Яковича – голову правління Асоціації українських організацій в Естонії

Филиму Віктора – представника української національної меншини при міській раді Загреба, Республіка Хорватія

Фузайлова Геннадія – лікаря дитячої клініки «Шрайнерс», професора медицини Гарвардського університету, Сполучені Штати Америки

Орден княгині Ольги III ступеня отримали:

Бродова Людмила Степанівна – заступниця голови громадської організації «Гільфе», м.Чернівці

Возніцина Ксенія Борисівна – волонтер, директор державного закладу «Госпіталь ветеранів війни «Лісова поляна Міністерства охорони здоров'я України«, м.Київ

Зверєва Олена Владиславівна – волонтер, м.Луцьк

Звягінцева Анастасія Володимирівна – волонтер, голова громадської організації «Рух «Чисті серця», Миколаївська область

Івашура Наталія Сергіївна – волонтер, голова благодійного фонду «Квіти життя«, м.Харків

Легирда Катерина Янівна – волонтер громадської організації «Волонтери Закарпаття«, Закарпатська область

Мезінова Олександра Вікторівна – волонтер, засновниця притулку для тварин «Сіріус«, м.Київ

Ножеівникова Катерина Юріївна – волонтер, співзасновниця благодійного фонду «Корпорація монстрів«, м.Одеса

Олефіренко Валентина Леонідівна – волонтер, м.Київ

Плюсніна Ірина Аркадіївна – голова Полтавської обласної організації Товариства Червоного Хреста України

Смірнова Євгенія Ігорівня – волонтер, засновниця громадської організації «Маленьке серце з мистецтвом», м.Київ

Шей Тетяна Станіславівна – президент благодійного фонду «People of Ukraine», Сполучені Штати Америки

Медаль «За працю і звитягу» одержала Гоцман Тетяна Іванівна – волонтерка Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України.

Вдзнакою Президента України – Хрестом Івана Мазепи нагородили:

Гаращука Петра Григоровича – волонтера, заступника голови Всеукраїнського об'єднання учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів, м.Київ

Коляк Марію Олександрівну – координатора громадської організації «Українська Волонтерська Служба«, м.Одеса

Костенко Анастасію Валентинівну – волонтера, м.Київ

Новіцького Дмитра Ігоровича – волонтера, м.Київ

Пономарьову Оксану Валеріївну – волонтера, керівника благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Рес.Публіка», м.Київ

Сімутіна Ігоря Ігоровича – волонтера, м.Київ

Стасюка Вячеслава Івановича – волонтера, голову благодійного фонду «Рідне Полісся», Житомирська область

Столярову Олену Марківну – волонтера, м.Київ

Федоровського Леоніда Леонідовича – волонтера, м.Київ

Федорчук Наталію Миколаївну – волонтера, голову правління громадського об'єднання «За сімейні цінності», м.Київ

Шаповалову Тетяну Вікторівну – волонтера, м.Київ

Медаль «За врятоване життя» одержали:

Васильців Ярослав Федорович – заступник президента громадської асоціації закордонних українців «Майдан Малага»

Воронкова Наталія Олегівна – голова правління громадської організації «Волонтерська Сотня Доброволя», м.Київ

Медсен Нільс Гунделах – члена волонтерської спілки «Bevar Ukraine», Королівство Данія

Островецька Мирослава Іванівна – голову Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Хреста України

Призодько Сергій Олександрович – волонтера громадської організації «Ковельське об'єднання ветеранів АТО/ООС», Волинська область

Хансен Еллен Марі – голову організації «Допоможіть Східній Європі», Королівство Данія

Зеленський на церемонії розповів історії трьох українців-волонтерів, які допомагають захисникам України боротися з російською агресією.

«Неможливо перемогти військо, чисельність якого невідома. Армію, до лав якої в одну мить стають десятки, сотні тисяч, мільйони небайдужих. Тих, хто готовий віддати все, що є, тому що обіцяв хлопцям приціл. Тих, хто готовий шукати всю ніч необхідні ліки. Тих, хто вважає, що «велосипед почекає»… Мільйони українців. Гідних. Вільних. Небайдужих», – зазначив президент.

День волонтера – один із міжнародних днів ООН, щорічно відзначається 5 грудня.