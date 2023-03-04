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Понад 800 окупантів і десять бронемашин: названо свіжі втрати РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Понад 800 окупантів і десять бронемашин: названо свіжі втрати РФ
ЗСУ завдають значних втрат ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Вже знищено понад 152 тис. російських окупантів

За минулу добу, 3 березня, українські захисники знищили близько 820 російських окупантів, втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення складають приблизно 152190 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023-го орієнтовно склали:

  • танків ‒ 3409 (+4 за добу) одиниць,
  • бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2414 (+12) од.,
  • РСЗВ – 487 (+3) од.,
  • засобів ППО ‒ 247 (+0) од.,
  • літаків – 302 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5) од.,
  • Крилатих ракет ‒ 873 (+0) од.,
  • кораблі/катерів ‒ 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од.,
  • спеціальної техніки ‒ 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

Понад 800 окупантів і десять бронемашин: названо свіжі втрати РФ фото 1

Нагадаємо, триває 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

Російські журналісти встановили імена понад 16 тис. загиблих в Україні російських військових.

Теги: втрати окупанти росія війна ЗСУ

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