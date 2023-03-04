Понад 800 окупантів і десять бронемашин: названо свіжі втрати РФ

Вже знищено понад 152 тис. російських окупантів

За минулу добу, 3 березня, українські захисники знищили близько 820 російських окупантів, втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення складають приблизно 152190 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023-го орієнтовно склали:

танків ‒ 3409 (+4 за добу) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од.,

артилерійських систем – 2414 (+12) од.,

РСЗВ – 487 (+3) од.,

засобів ППО ‒ 247 (+0) од.,

літаків – 302 (+1) од.,

гелікоптерів – 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5) од.,

Крилатих ракет ‒ 873 (+0) од.,

кораблі/катерів ‒ 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од.,

спеціальної техніки ‒ 230 (+0) од.

Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 374-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 150 атак противника.

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