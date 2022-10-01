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Попрацювали на славу. Українська авіація завдала 21 удар по російських окупантах

Юрій Лящук
glavcom.ua
Попрацювали на славу. Українська авіація завдала 21 удар по російських окупантах
ЗСУ продовжують знищувати російських загарбників
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 18:00 1 жовтня, українська авіація завдала 21 удар по ворогу

Станом на 18:00 1 жовтня, українська авіація завдала 21 удар по ворогу, а ракетні війська і артилерія уразили чотири командні пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два ворожі склади з боєприпасами. Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

 

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Теги: авіація війна окупанти ЗСУ

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