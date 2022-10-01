Попрацювали на славу. Українська авіація завдала 21 удар по російських окупантах

Станом на 18:00 1 жовтня, українська авіація завдала 21 удар по ворогу

Станом на 18:00 1 жовтня, українська авіація завдала 21 удар по ворогу, а ракетні війська і артилерія уразили чотири командні пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два ворожі склади з боєприпасами. Про це у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА», – йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство оборони РФ підтвердило, що російські війська відступили з міста Лиман Донецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня військові РФ, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. В оточенні понад 5 тис. військових РФ. Про це повідомив голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Фахівці вранці 30 вересня поінформували, що ЗСУ атакують Лиман з трьох напрямків і вже перерізали доступ окупантів до критичної дороги Сватове-Лиман, яка є основною наземною лінією зв’язку (GLOC), що підтримує угруповання ворога в самому Лимані.

Тим часом російські загарбники у Telegram-каналах зчинили паніку. Загарбники пишуть, що ЗСУ прорвали їхню оборону і беруть у «котел» окупантів. За словами самих же ворогів, ситуація в них під Лиманом вкрай важка.

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