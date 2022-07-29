Поранені українці проходитимуть реабілітацію у Латвії

За місяць планують допомогти 40 пораненим

Латвія найближчим часом розпочнеться реабілітацію українських військових та цивільних, які постраждали під час війни. Про це повідомляє національний мовник LSM з посиланням на парламентського секретаря МОЗ Ілмара Дурітіса.

Дурітіс також повідомив, що завдяки участі недержавних організацій вирішене питання, яким чином після гострої фази лікування пацієнтів буде доставлено до Латвії. Крім того, латвійські університетські лікарні готові допомогти в негайному лікуванні, наприклад, поранених цивільних, а також допомогти військовим у проведенні реконструктивних хірургічних операцій, в яких латвійський персонал високо кваліфікований.

Секретар повідомив, що на забезпечення процесу реабілітації зараз виділено 300 тисяч євро. Крім того, медичним установам, які працюють із постраждалими на війні в Україні, буде виділено додаткове фінансування та квоти, щоб ці люди могли швидко отримати необхідну допомогу.

Також планується налагодити обмін досвідом з українськими медиками щодо проведення процесу реабілітації та використання протезування – у цих сферах латвійський досвід може виявитися корисним. За місяць планується надати допомогу приблизно сорока пораненим.

Латвія наразі у вигляді пожертв відправляє в Україну різне обладнання – апарати для вентиляції легень, монітори для пацієнтів, помпи для переливання крові, вакуумні помпи та інше обладнання для потреб польових шпиталів. Загалом на лікування поранених країна пожертвувала медикаменти та обладнання на суму понад 1,5 млн євро.

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії підтримав пропозицію міністерства оборони щодо надання додаткової військової підтримки Україні. У міністерстві не прокоментували, яку саме підтримку буде надано українцям.

Загалом Латвія надала Україні військову підтримку на суму понад 200 млн євро, надавши зброю та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, сухі пайки, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Натомість Швейцарія відмовилась лікувати поранених українських бійців.