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    Здоров'я

    Німеччина допоможе Україні лікувати постраждалих від війни

    Німеччина оголосила пакет медичної підтримки України - Німеччина допоможе Україні лікувати постраждалих від війни
    Німеччина оголосила пакет медичної підтримки України
    фото з відкритих джерел

    ФРН допоможе Україні з протезуванням та направить своїх лікарів

    Німеччина надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Німеччини.

    Сьогодні до Львова з візитом прибув міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах. Він заявив, що Україна потребує гуманітарної допомоги так само, як і військової підтримки.

    Зазначається, що до України через Німецьку медичну асоціацію прибудуть 200 хірургів та лікарів швидкої допомоги, а лікарня у Берліні проведе навчання для українських лікарів з лікування опіків.

    У співпраці з госпіталем Шаріте німецький Інститут Роберта Коха найближчими тижнями підключить кілька додаткових лікарень в Україні до телемедичних консультацій для лікування пацієнтів із тяжкими травмами.

    Міністр зазначив, що уряд Німеччини надав Україні медичну допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, а галузь охорони здоров'я Німеччини пожертвувала понад 100 мільйонів євро.

    Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть НЕК «Укренерго» до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити. Німеччина також обіцяла Україні найсучаснішу систему ППО.

    Додамо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

    Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

    Від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна лікарня Україна окупація #stoprussia
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    Німеччина допоможе Україні лікувати постраждалих від війни