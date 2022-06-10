Німеччина допоможе Україні лікувати постраждалих від війни

ФРН допоможе Україні з протезуванням та направить своїх лікарів

Німеччина надасть медичну підтримку Україні, допомагаючи з протезуванням, створенням травматологічних центрів та направить своїх лікарів. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Німеччини.

Сьогодні до Львова з візитом прибув міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах. Він заявив, що Україна потребує гуманітарної допомоги так само, як і військової підтримки.

Зазначається, що до України через Німецьку медичну асоціацію прибудуть 200 хірургів та лікарів швидкої допомоги, а лікарня у Берліні проведе навчання для українських лікарів з лікування опіків.

У співпраці з госпіталем Шаріте німецький Інститут Роберта Коха найближчими тижнями підключить кілька додаткових лікарень в Україні до телемедичних консультацій для лікування пацієнтів із тяжкими травмами.

Міністр зазначив, що уряд Німеччини надав Україні медичну допомогу на суму близько 100 мільйонів євро, а галузь охорони здоров'я Німеччини пожертвувала понад 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть НЕК «Укренерго» до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити. Німеччина також обіцяла Україні найсучаснішу систему ППО.

Додамо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

Від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.