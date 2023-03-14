День українського добровольця: історія свята та привітання

Сьогодні ми вшановуємо хоробрих чоловіків і жінок, які стали на захист України

Щороку 14 березня в Україні відзначають День добровольців. Свято засноване, щоб гідно вшанувати хоробрих чоловіків і жінок, які ризикують своїми життями заради нашої Батьківщини. На жаль, чимало добровольців загинуло за вільну й незалежну Україну. Особливо важливо пам'ятати про їхні подвиги під час повномасштабної війни в Україні.

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Дата Дня добровольця 14 березня обрана на честь подій 2014 року. Добровольці з самооборони Майдану прибули на військовий полігон у Нових Петрівцях. Із них сформували Перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО.

Одним з найвідоміших добровольчих батальйонів в наш час є полк «Азов», сформований у травні 2014 року в Маріуполі. Також з лютого 2023 року в Україні почала формуватися «Гвардія наступу» – штурмові бригади, які набирають добровольців для протистояння російській агресії.

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Привітання з Днем українських добровольців

Вітаю всіх чоловіків та жінок – добровольців у ЗСУ! Нехай вдома вас завжди чекають рідні і дорогі серцю люди. Бажаємо вам спокійного і мирного неба над головою. Ми пам'ятаємо подвиг загиблих героїв, адже пам'ять завжди буде в наших серцях. Вони для нас приклад мужності і любові до України!

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зображення з відкритих джерел

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Вітаю добровольців з їхнім святом і бажаю якнайшвидшої перемоги України, щоб всі ви повернулися додому до своїх родин. Міцного здоров'я, надійних товаришів поруч і Божого захисту!

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Вітаю тебе з 14 березня – Днем добровольця України. Бажаю сили і міцності духу, енергії та оптимізму, благополуччя і спокою. Нехай життя буде наповнене приємними і позитивними емоціями, і в ньому буде місце тільки миру і любові!

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Вітаємо українських добровольців! Слава українським героям! Нехай вдома вас завжди чекають і обов'язково дочекаються. Ви наша гордість і честь! Нехай швидше настане мир і безпека в Україні! Нехай ваші руки тримають руки коханих, а не зброю! І нехай на небі над вашою головою не буде ні хмаринки!

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Вітаємо добровольців України з їхнім святом. Дякуємо вам, герої! Бажаю вам здоров'я, мудрості, успіхів! Щоб зброю доводилося брати в руки якомога рідше. Ми всі чекаємо вас вдома живими і здоровими! Миру, любові і щастя вам!

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Хоробрий добровольцю, вітаю! Побільше тобі сил, хороших емоцій і здорових рідних! Залишайся завжди на зв'язку! Слава Україні!

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Добровольці в ЗСУ – ви кращі з кращих! Спасибі вам за кожен світанок, який ми зустрічаємо! Дякуємо вам за мужність і віримо в перемогу України!

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Вітаю всіх українських добровольців і бажаю тільки одного – швидкої перемоги України. Будьте цілі і здорові, бережіть себе! Все буде Україна!