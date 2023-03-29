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Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Під час промови митрополита Павла в Лаврі на голови вірян упав лід (відео)
фото скріншот відео

Сьогодні монахи УПЦ МП мають покинути стіни Лаври

Сьогодні, 29 березня, під час виступу намісника Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП митрополита Павла (Петра Лебедя) перед вірянами з покрівлі Лаври на голови людей упав шматок обледенілого снігу. Кореспондент «Главкома» зняв знаковий момент падіння.

На відео видно, як шматок льоду летить просто на голови людям, які слухають ймовірно останню проповідь митрополита у стінах української святині. 

Раніше митрополита Павла застукали у паспортному столі. На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Зазначимо, що так звана УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Так, ця релігійна організація, яка безпідставно називає себе українською, намагалася не виконувати закон про перейменування. Крім того, численні представники так званої УПЦ МП звинувачувалися в пособництві з російським окупантом та колабораційній діяльності.

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Теги: Києво-Печерська лавра релігія

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