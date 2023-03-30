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Скандал у Лаврі: віряни УПЦ МП заблокували вхід та не пускають комісію Мінкульту (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Скандал у Лаврі: віряни УПЦ МП заблокували вхід та не пускають комісію Мінкульту (фото, відео)
Віряни блокують прохід комісії Мінкульту до Лаври
фото: Telegraf

30 березня комісія Мінкульту передаватиме майно від монастиря до держави

У Києво-Печерській лаврі в четвер, 30 березня, біля одного з храмів почали збиратись віряни УПЦ МП, які не хочуть допускати туди членів комісії Мінкультури. Про це повідомляють ЗМІ. 

Від сьогоднішнього дня представники Московського патріархату не мають права займати приміщення монастиря, тому вже зранку до Києво-Печерської лаври почали приходити віряни УПЦ МП та збиратись біля Храму Агапіта Печерського. Вони заблокували прохід до церкви та не пускають в середину представників комісії Міністерства культури.

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Віряни та працівники Лаври не пускають до святині комісію
фото: Telegraf

Голова комісії Мінкульту Мар'яна Томин заявила, що попри перешкоджання працівників святині, комісія Мінкульту все рівно зафіксує усі події відповідно до норм закону.

Працівники Мінкульту мають обстежити приміщення, а якщо їх не пустять потім, то проведуть обстеження зовні. Вони не виключають, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Теги: Києво-Печерська лавра майно лавра Московська церква в Україні

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