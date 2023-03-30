Скандал у Лаврі: віряни УПЦ МП заблокували вхід та не пускають комісію Мінкульту (фото, відео)

30 березня комісія Мінкульту передаватиме майно від монастиря до держави

У Києво-Печерській лаврі в четвер, 30 березня, біля одного з храмів почали збиратись віряни УПЦ МП, які не хочуть допускати туди членів комісії Мінкультури. Про це повідомляють ЗМІ.

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Від сьогоднішнього дня представники Московського патріархату не мають права займати приміщення монастиря, тому вже зранку до Києво-Печерської лаври почали приходити віряни УПЦ МП та збиратись біля Храму Агапіта Печерського. Вони заблокували прохід до церкви та не пускають в середину представників комісії Міністерства культури.

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Віряни та працівники Лаври не пускають до святині комісію фото: Telegraf

Голова комісії Мінкульту Мар'яна Томин заявила, що попри перешкоджання працівників святині, комісія Мінкульту все рівно зафіксує усі події відповідно до норм закону.

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Працівники Мінкульту мають обстежити приміщення, а якщо їх не пустять потім, то проведуть обстеження зовні. Вони не виключають, що голова комісії чи Міністерство культури будуть звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.

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Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).