Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)

Митрополит називає Православну церкву України «осквернітєлямі» та «поносітєлямі»

Митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

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У своєму зверненні Павло російською мовою обурюється тим, що влада ухвалила рішення виселити з території української святині Московську церкву й обіцяє боротися «до послєднєго».

Він також називає Православну церкву України «осквернітєлямі» та «поносітєлямі». А Зеленський та вся українська влада – це, на його думку, «нащадки гонителів церкви та онуки революції».

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«Якщо поносять церкву, то поносять Христа. Якщо поносять церкву, то поносять тих, хто ходить до церкви», – провів «логічний ланцюжок» настоятель.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило фактично визнав підпорядкованість так званої Української православної цервки московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври.

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До слова, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників так званої Української православної церкви московського патріархату про кримінальну відповідальність у разі переміщення з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих. Незабаром у заповіднику відбудеться ревізія.