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Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скандальний настоятель Лаври Павло оголосив війну українській владі (відео)
фото: скріншот відео

Митрополит називає Православну церкву України «осквернітєлямі» та «поносітєлямі»

Митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

У своєму зверненні Павло російською мовою обурюється тим, що влада ухвалила рішення виселити з території української святині Московську церкву й обіцяє боротися «до послєднєго».

Він також називає Православну церкву України «осквернітєлямі» та «поносітєлямі». А Зеленський та вся українська влада – це, на його думку, «нащадки гонителів церкви та онуки революції».

«Якщо поносять церкву, то поносять Христа. Якщо поносять церкву, то поносять тих, хто ходить до церкви», – провів «логічний ланцюжок» настоятель.

Нагадаємо, що керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.

Водночас глава Російської православної церкви патріарх Кирило фактично визнав підпорядкованість так званої Української православної цервки московського патріархату (УПЦ МП) Москві і почав міжнародну кампанію проти виселення їх духовенства з Лаври. 

До слова, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників так званої Української православної церкви московського патріархату про кримінальну відповідальність у разі переміщення з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих. Незабаром у заповіднику відбудеться ревізія.

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Теги: церква Києво-Печерська лавра православна церква лавра

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