Митрополит Павло «вибухнув» після запитання та штовхнув журналістку (відео)
Прихожани оточили митрополита Павла й не дали журналістам поставити питання
Митрополит УПЦ МП Павло під час спілкування з журналісткою щодо виселення монахів з Києво-Печерської лаври сильно штовхнув її.
Митрополит Павло заявив, що журналісти взагалі не мали прави приходити до Лаври, тому що Павло їх «не запрошував».
«Я вас не запрошував. Я ще раз повторюю, я вас не запрошував. Це є земля, на якій стоїть… (храм – «Главком»), заберіть камеру. Ви мене не чуєте?» – вигукує митрополит.
На раціональне зауваження, що територія святині є державною та митрополит Павло не може перешкоджати роботі журналістів, колишній намісник Києво-Печерської лаври сильно штовхнув журналістку в сторону, щоб вона припинила ставити питання.
Після цього митрополит не вибачився, а сказав, що «нічого, хай собі буде».
Митрополит Павло також погрожував побити журналістів палицями.
Нагадаємо, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебедь) заявив, що комісію Мінкульту не пускатимуть на територію храму.
Сьогодні вранці митрополит Павло провів в Києво-Печерській лаврі службу, попри те, що 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі. Після ранкового богослужіння у Лаврі намісник Павло заявив, що комісію Мінкульту, яка має розпочати передачу церковних корпусів державі, «не будуть пускати на територію храму».
Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).
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