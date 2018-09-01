Посольство США відреагувало на обшук окупантами будинку української активістки в Сімферополі
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США стурбовані обшуками ФСБ будинку активістки, сказано у повідомленні
Посольство США в Україні висловило занепокоєння обшуком, який російські силовики проводили в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко в Сімферополі.
Про це диппредставництво написало у Twitter.
«Ми стурбовані обшуками ФСБ будинку співзасновниці Українського культурного центру. Ще один приклад систематичної кампанії Росії щодо придушення української ідентичності в Криму», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 29 серпня в Сімферополі окупанти прийшли з обшуками до будинку активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко.
Павленко розповіла, що обшук проводили співробітники ФСБ РФ. Вони заявили, що активістку підозрюють в зв'язках з «Правим сектором», який нібито готував в Криму замах на вбивство людини. Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера.
Джерело: Укрінформ