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    Події в Україні

    Посольство США відреагувало на обшук окупантами будинку української активістки в Сімферополі

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    Ольга Павленко - Посольство США відреагувало на обшук окупантами будинку української активістки в Сімферополі
    Фото: hromadskeradio.org
    Ольга Павленко

    США стурбовані обшуками ФСБ будинку активістки, сказано у повідомленні

    Посольство США в Україні висловило занепокоєння обшуком, який російські силовики проводили в будинку активістки Українського культурного центру Ольги Павленко в Сімферополі.

    Про це диппредставництво написало у Twitter.

    «Ми стурбовані обшуками ФСБ будинку співзасновниці Українського культурного центру. Ще один приклад систематичної кампанії Росії щодо придушення української ідентичності в Криму», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 29 серпня в Сімферополі окупанти прийшли з обшуками до будинку активістки Українського культурного центру в Криму Ольги Павленко.

    Павленко розповіла, що обшук проводили співробітники ФСБ РФ. Вони заявили, що активістку підозрюють в зв'язках з «Правим сектором», який нібито готував в Криму замах на вбивство людини. Активістка повідомила, що в ході обшуку у неї вилучили мобільний телефон, зошити із записами, копіювали інформацію з її комп'ютера.

    Джерело: Укрінформ

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