СБУ викрила нових організаторів псевдореферендуму на півдні України

Зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом

Співробітники Служби безпеки встановили місця перебування всіх колаборантів

У результаті слідчо-оперативних дій СБУ встановила ще вісьмох організаторів незаконних «референдумів» у тимчасово захоплених районах Херсонської та Миколаївської областей.

Зловмисники добровільно пішли на співпрацю з ворогом і увійшли до складу місцевих окупаційних адміністрації, де їхнім завданням було фабрикувати результати фейкового плебісциту, повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Херсонській області задокументовано злочинну діяльність сімох мешканців Генічеського району, які погодились на «пропозицію» агресорів очолити так звані «виборчі комісії» у райцентрі та селищі Новоолексіївка.

Перебуваючи на «посадах» вони займалися підготовкою до проведення псевдоголосування.

Встановлено, що колаборанти організовували функціонування незаконних «виборчих дільниць», у тому числі підбирали «персонал» та забезпечували його оргтехнікою.

Крім того, ворожі поплічники формували так звані «реєстри виборців», до яких «вписували» громадян, які виїхали за межі області. Таким чином, вони штучно «накручували» явку людей та кількість голосів на фейкових заходах кремля.

На підставі зібраних доказів, слідчі СБУ заочно повідомили зловмисникам про підозру.

Ще одного поплічника агресорів викрито на організації псевдореферендуму на території Кінбурнської коси на Миколаївщині.

За даними слідства, колаборантом виявився активний прихильник прокремлівських поглядів, який на початку повномасштабного вторгнення приєднався до російських загарбників.

Під час проведення незаконного плебісциту, він активно коментував його сфальсифіковані «результати» для пропагандистських ростб і Телеграм-каналів.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території АР Крим.

Співробітники Служби безпеки встановили місця перебування всіх колаборантів, маршрути їх переміщення та коло зв’язків. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ показала, що окупанти пропонували в обмін за голоси на «референдумі» .