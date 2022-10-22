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Підозрюють у державній зраді. Затримано ексвласника «Мотор Січ» Богуслаєва

Юрій Лящук
glavcom.ua
Підозрюють у державній зраді. Затримано ексвласника «Мотор Січ» Богуслаєва
Богуслаєву загрожує довічне ув'язнення
фото з відкритих джерел

В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм його везуть до Києва

Директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм його везуть до Києва. Подробиці затримання «Главкому» повідомили власні джерела у СБУ.

Ексвласника «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва звинувачують у держзраді. Йому загрожує довічне ув'язнення.

До речі, Богуслаєв давно відомий своїми явними проросійськими поглядами. У нього вдома сьогодні, 22 жовтня, пройшли обшуки, які не обійшлося без нюансів, повідомили силовики «Главкому». Так, у Богуслаєва відмовлялися відчиняти двері та їх відкривали за допомогою спецобладнання. За наявною інформацією, зараз оточення Богуслаєва не відповідає на дзвінки. Ідуть слідчі дії. І, за попередньою інформацією, обшуки пройшли не лише у голови правління.

Зараз В'ячеслава Богуслаєва під конвоєм везуть до Києва.

Нагадаємо, що у грудні В’ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій «Мотор Січі» китайським компаніям.

Раніше повідомлялось, що Богуслаєв-молодший придбав острів в Італії.

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Теги: В'ячеслав Богуслаєв Мотор Січ кримінал

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