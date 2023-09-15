Інформаційна війна: Росія знову вигадує, що Україна стріляє по собі ракетами

Огляд російської дезінформації за 4–10 вересня 2023 року

Яку ж «ЛГБТ-пропаганду» поширюють в українських школах і невже Зеленський ладен здійснювати ракетні атаки по України, аби вибити західну допомогу? Аналізуємо, як дезінформатори брехали на початку вересня.

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З 4 по 9 вересня 2023 року аналітикиням та аналітикам «Детектора медіа» вдалося зафіксувати 26 дезінформаційних вкидів. За цей час пропагандисти писали, як нібито на бійцях Сил оборони України тестують «невідомі» вакцини. Також розказували, що в Україні закликають не вчитися, щоби пошвидше піти воювати.

«Масова захворюваність у ЗСУ»

На початку першого тижня вересня ми аналізували пропагандистський меседж, нібито українські військові масово хворіють на ВІЛ, адже їм пропонують безплатно здати кров на наявність інфекції. Автори фейкового повідомлення дійшли висновку: раз в Україні існують безплатні тести, значить «спостерігається» спалах інфекції серед військових.

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Та діагностування на ВІЛ в Україні проводять безплатно. Всі українці мають право скористатися такою можливістю. Ці положення вказані в новій редакції закону про протидію ВІЛ. Тобто цей пропагандистський вкид безпідставний. Сили оборони України – це не спеціальна категорія людей, яким дозволяють проходити тестування безплатно. Водночас МОЗ не виходило із заявами про ймовірний спалах ВІЛ, спричинений українськими бійцями.

У результаті російський агітпроп намагається навернути на думку, що в Україні стало небезпечно жити через різні болячки. Вони інструменталізують різні хвороби, але нагадаємо, що ВІЛ-інфекція не передається повітряно-крапельним шляхом, під час обійм і рукостискань, поцілунків чи при чханні та кашлі.

Росіяни маніпулюють темою охорони здоров’я, аби показати, що Україна не дає ради з забезпеченням базових потреб для своїх громадян – відтак це нібито несе небезпеку українцям, які «кинуті напризволяще». І ось якими найголовнішими фейками агітпроп замилював очі: нібито серед українських військових поширюється інфекційне захворювання лептоспіроз; як в Одесі буцімто зафіксували спалах холери; Київ і Миколаїв також спіткала ця сама пропагандистська історія. Та насамкінець зверніть увагу на меседж, що холера в Україні – це справа рук США та їхніх «біолабораторій».

«Учергове перепродали автомобіль»

У анонімних телеграм-каналах, які транслюють прокремлівську риторику, поширили фейк, буцімто Сили оборони України оголосили про збір коштів на автомобіль, а потім виставили його на продаж. У повідомленнях розповідали, що це зробив один з освітян, який напередодні мобілізувався до ЗСУ. До публікацій додавали скриншот автівки на сайті з продажу автомобілів.

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Ідеться про вчителя Руслана Коляка з Полтавщини, який і оголосив збір. На своїх сторінках у соцмережах, зокрема у фейсбуку, він опублікував спочатку пост про збір коштів, а потім його результати. Бійцю вдалося зібрати на автівку Mitsubishi Outlander.

З'ясувалося, що на сайтах немає оголошень про продаж автомобіля Mitsubishi Outlander саме такого кольору, як автомобіль, куплений Русланом Коляком. Це вдалося виявити за допомогою зворотного пошуку в гуглі. Тобто автори просто вигадали ситуацію з «перепродажем» автомобіля.

Кремль спекулює на темі нібито нецільового використання пожертв людей насамперед для того, аби плекати недовіру до українських військових. Мовляв, нема сенсу допомагати, якщо Сили оборони України допускають «розкрадання» ресурсів.

«Не вчися, а воюй»

Російські медіа поширили фейк, що в Україні запустили кампанію «Освіта не врятує країну». У публікаціях переповідали, що в Харкові роздавали листівки з однойменною назвою та закликом приєднатися до ЗСУ. Пояснювали, що це є нібито ініціативою Збройних сил України. До повідомлень додавали відео- та фотодокази.

Насправді флаєри виявилися несправжніми, оскільки інформацію про них публікували лише в російському сегменті соцмереж. В українському чи навіть у локальному харківському – таких зображень не було. Понад те, на фейкових листівках вказані неправильні номери гарячих ліній. А стиль дизайну Харківського територіального центру комплектування та соціальної підтримки відрізняється від того, що на підробній листівці.

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До речі, в одному з наших попередніх оглядів російської дезінформації ми розказували про протилежний випадок використання освіти у пропаганді. Тоді пропагандисти поширювали інформацію, що українська влада нібито змушувала школярів вчитися, а тих, хто погано склав іспити, відправляли захищати Бахмут.

«Президент обстрілює Україну власноруч»

Аналітикині й аналітики «Детектора медіа» проаналізували фейк, начебто Володимир Зеленський наказав обстріляти Костянтинівку в Донецькій області, аби налякати західних посадовців. У той час Україну відвідував держсекретар США Ентоні Блінкен. Автори фейку повідомляли, що ЗСУ нібито здійснили ракетний обстріл міста на прохання українського президента. Метою обстрілу було «випросити» в американців більше зброї.

Саме російські військові 6 вересня 2023 року обстріляли Костянтинівку. За інформацією Міністерства внутрішніх справ України, внаслідок ракетного удару росіянами по місцевому ринку загинуло 16 осіб, а поранено – 33.

Москва використовує тактику пропаганди віддзеркалення: приписування опоненту власних злочинів. Такі повідомлення російських пропагандистів свідчать про їхнє бажання демонізувати Україну в очах партнерів. Та показати, що українське керівництво нібито чинить злочини, аби отримати додаткову зброю.

«Невідомі вакцини»

Пропагандисти також поширили меседж про те, що нібито на бійцях Сил оборони України тестують «зовсім не відомі» вакцини. Дописували, що на тимчасово окупованій Луганщині війська Росії знайшли відповідні «документи», які підтверджують проведення тестувань. До публікацій додають інтерв’ю начебто з українськими військовополоненими.

Утім, росіяни не навели у своїх публікаціях доказів чи документів, які підтверджували б їхню тезу. Понад те, не вдалося ідентифікувати героїв відео, яких пропагандисти подавали як полонених українських військових. Відео взагалі могли скомпілювати й видати героїв за українських бранців. Або окупанти змусили українських військових брехати, шантажуючи їх у будь-який спосіб. Адже Росія використовує військовополонених у своїх політичних і пропагандистських цілях. І такі дії росіян торік засудило МЗС України.

«Пропаганда ЛГБТ просочилася у школи»

Наприкінці тижня дезінформатори розповсюдили меседж, мовляв, в українських школах поширюють «ЛГБТ-пропаганду» – створюючи спеціальні гуртки «ЛГБТ-просвіти». До публікації додали скриншот оголошення нібито із сайта івано-франківського ліцею, на якому нахвалювали переваги відвідування такого гуртка. Серед переваг – висока ймовірність «успішного працевлаштування» в європейські компанії.

Утім, така інформація не є правдивою. Керівництво прикарпатського закладу освіти підтвердило, що такого гуртка не існує. А на офіційному сайті ліцею не було оголошення про набір дітей у позаурочні гуртки та секції. Тобто фейкороби скомпілювали скриншот сайту та вкинули неправдиву інформацію.

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Автори анонімних телеграм-каналів подають створення такого гуртка як загрозу Україні. Хоча розвивати в дітей прийняття різноманіття суспільства загрозою не назвеш. Країна-терористка подає будь-які намагання України створювати толерантне середовище як загрозу для молодого покоління. Нібито діти страждають від засилля «содомії», через що, за висновками Кремля, українців перетворюють на гомосексуалів.

До речі, в нашій рубриці «Новомова» ми пояснили, чому Росія жахається розмаїття та плекає у своїх громадян винятково «традиційні цінності». Якщо коротко, то Москва показує, як належність до ЛГБТКІА-спільноти вважається чимось неприпустимим, таким, що дискредитує людину, або через що людину визнають «неправильною». Гомосексуальність така ж природна, як і гетеросексуальність.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»